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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1514151515161517
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:50

В Одессе в отличие от гораздо меньше злобы друг на друга, Одесса очень толерантный город.
2 мая - в Одессе официальный день траура по всем погибшим в этот день.

В городе сотни приспущенных флагов города с траурными ленточками.
Вот фото этого 2 мая, даже совсем не проходные районы города завешаны флагами с трауром.

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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 14:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Коллеги, остыньте
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Faceless написав:Коллеги, остыньте
Шановний Фейслес, все правильно.
Тільки про 2-9 травня приберіть теж від #15153.
Тема дуже двозначна.
Ну і моє повідомлення теж затріть.
stas_rst
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