2 мая - в Одессе официальный день траура по всем погибшим в этот день.
В городе сотни приспущенных флагов города с траурными ленточками.
Вот фото этого 2 мая, даже совсем не проходные районы города завешаны флагами с трауром.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 05 тра, 2019 09:50
В Одессе в отличие от гораздо меньше злобы друг на друга, Одесса очень толерантный город.
2 мая - в Одессе официальный день траура по всем погибшим в этот день.
В городе сотни приспущенных флагов города с траурными ленточками.
Вот фото этого 2 мая, даже совсем не проходные районы города завешаны флагами с трауром.
Додано: Нед 05 тра, 2019 14:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Коллеги, остыньте
Додано: Нед 05 тра, 2019 16:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Шановний Фейслес, все правильно.
Тільки про 2-9 травня приберіть теж від #15153.
Тема дуже двозначна.
Ну і моє повідомлення теж затріть.
|