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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1514151515161517
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:37

  Vitl написав:Прочтите новые перлы АС.Там явно читается слеза от результатов выборов.К сожалению все находящиеся с той стороны не понимают того, что я тут тупым пятидолларовикам помногу раз пытался объяснить - от Зе чуда никто не ждёт.Смысл был выразить недоверие коррупционеру и обицянщику.Надежда лишь на окончание пятилетки лицемерия и лжи.Если в стране будет плохо, то пусть хоть правду об этом говорят и пишут.Как то надоело под крики пэрэмогы констатировать факт ухудшения, уменьшения, ужесточения и т д.

Даа -да, сталина на вас всех нехватает :mrgreen: :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:02

У Зеленского хотят обязать всех украинцев сдавать налоговые

У Зеленского хотят обязать всех украинцев сдавать налоговые декларации

В команде новоизбранного Владимира Зеленского говорят о введении всеобщего декларирования доходов граждан Украины. В качестве примера в "команде Зе" рассматривают Аргентину.

Об этом рассказал эксперт команды Зеленского Данил Гетманцев, отвечающий за сферу экономики, финансов и налогообложения в интервью изданию Цензор.НЕТ.
Следующий пункт наших предложений - всеобщее декларирование доходов. Оно не будет касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Всеобщее декларирование - это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, "почем" вам стоит государство", - отметил Гетманцев.

Также он поддержал проведение налоговой амнистии в Украине, вспомнив пример Аргентины, где в 2016 году президент Маурисио Макри провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну.

"И это позволило вывести на свет Божий 117 миллиардов долларов,не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", – рассказал эксперт, добавив, что такая амнистия не коснется чиновников, где есть вопрос коррупции.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Декларирование - правильно. Следующий шаг, это самостоятельная уплата налога с зп. Каждый должен видеть, что он лично платит государству и требовать от него соответственно.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:15

только Аргентина как была в ж.... так и сейчас остаётся в ПОЛНОЙ Ж... :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Игорь Алексеевич написав:У Зеленского хотят обязать всех украинцев сдавать налоговые декларации

В команде новоизбранного Владимира Зеленского говорят о введении всеобщего декларирования доходов граждан Украины. В качестве примера в "команде Зе" рассматривают Аргентину.

Об этом рассказал эксперт команды Зеленского Данил Гетманцев, отвечающий за сферу экономики, финансов и налогообложения в интервью изданию Цензор.НЕТ.
Следующий пункт наших предложений - всеобщее декларирование доходов. Оно не будет касаться только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Всеобщее декларирование - это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, "почем" вам стоит государство", - отметил Гетманцев.

Также он поддержал проведение налоговой амнистии в Украине, вспомнив пример Аргентины, где в 2016 году президент Маурисио Макри провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну.

"И это позволило вывести на свет Божий 117 миллиардов долларов,не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", – рассказал эксперт, добавив, что такая амнистия не коснется чиновников, где есть вопрос коррупции.
Вещь потенциально необходимая, но акценты расставлены неверно.
Налоговая амнистия с нулевой деклараций должна быть не "также", а обязательно и в первую очередь, до тотальной подачи деклараций
На втором месте должно быть тотальное упрощение процесса, чтобы подача декларации для пересичного проходила одним кликом мыши а в идеале вообще автоматически, путем заключения какого-то соглашения с банком, где он получает основной доход
И уж не на Аргентину ровняться надо это точно
Faceless
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