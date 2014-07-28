Приветствую!
Закончились Аккорды и Идеи - всё на текущих или недельках. Ожидание похода дальше вниз пока побеждает (лично у меня)! Поэтому жду курса для откупа))))
Выхлоп примерно такой же - 8,5% в уе за три месяца
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
Закончились Аккорды и Идеи - всё на текущих или недельках. Ожидание похода дальше вниз пока побеждает (лично у меня)! Поэтому жду курса для откупа))))
Выхлоп примерно такой же - 8,5% в уе за три месяца
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
З таким укріпленням курсу голосувалка знову перетасується
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