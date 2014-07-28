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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Закончились Аккорды и Идеи - всё на текущих или недельках. Ожидание похода дальше вниз пока побеждает (лично у меня)! Поэтому жду курса для откупа))))
Выхлоп примерно такой же - 8,5% в уе за три месяца
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

З таким укріпленням курсу голосувалка знову перетасується :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:31

МВФ не возобновит предоставление кредитов Украине до конца года, – JP Morgan

Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш по программе stand-by.
Об этом говорится в исследовании развивающихся рынков Европы JP Morgan, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистического подхода, невыполненных условий и решения правительства "либерализировать" цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению", – говорится в исследовании.
По мнению аналитиков JP Morgan, решение относительно цен на газ негативно скажется на сотрудничестве с МВФ.
В то же время аналитики UBS также прогнозируют возможные задержки с программой МВФ.
Визит миссии Фонда в Украину запланирован на май-июнь, а Верховная Рада не приняла изменения в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
"Если прогресса не будет, это может привести к задержкам с программой МВФ", – отмечается в обзоре UBS.
https://biz.censor.net.ua/news/3125842/ ... _jp_morgan
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:47

Китай поразила эпидемия дефолтов
(Блумберг) -- Этот год обещает стать рекордным по дефолтам на рынке облигаций Китая размером $13 триллионов, что указывает на усиление последствий правительственной кампании по ограничению уровня заемных средств.

За первые четыре месяца года объем дефолтов по корпоративному долгу в национальной валюте достиг 39,2 миллиарда юаней ($5,8 миллиарда), что примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют данные, проанализированные агентством Блумберг. Темпы роста числа дефолтов более чем в три раза превышают показатели 2016 года, когда неплатежи приходились в основном на первое полугодие, в отличие от 2018 года. Тенденция ясна: если ничего не изменится, в 2019 году КНР обновит рекорд по дефолтам.
Власти продолжают требовать от банков кредитования частного сектора, особенно компаний малого и среднего бизнеса. В понедельник, например, центробанк смягчил требования к банковским резервам. В то же время команда президента Си Цзиньпина принимает меры, нацеленные на снижение доли теневого банкинга, где решения о выдаче кредитов в меньшей степени регулируются властями и где долговое бремя легче вырастает до опасного уровня.
Рост числа дефолтов, начавшийся в конце 2017 года и продолжающийся по сей день, объясняется дефицитом фондирования. В 2016 году, например, на кредитные рынки негативно повлияли усилия властей по сокращению избыточных производственных мощностей.
Сокращенный перевод статьи:China Defaults Hit Record in 2018. The 2019 Pace Is Triple That.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/kitay-porazila-epidemiya-defoltov-1028180184
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:46

Рекомендовано до читання на ніч

Кармелюк отжег

Особо советую Фризу и Ладу.

Да и прочим не помешает.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Очкарик написав:Кармелюк отжег

Особо советую Фризу и Ладу.

Да и прочим не помешает.


Мне то зачем?
Я когда вижу столько буков, сразу вспоминаю Чехова - краткость сестра таланта.
Тем более персонаж слишком надменно себя ведет, чтобы уделять ему свое время.
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