Китай поразила эпидемия дефолтов

(Блумберг) -- Этот год обещает стать рекордным по дефолтам на рынке облигаций Китая размером $13 триллионов, что указывает на усиление последствий правительственной кампании по ограничению уровня заемных средств.



За первые четыре месяца года объем дефолтов по корпоративному долгу в национальной валюте достиг 39,2 миллиарда юаней ($5,8 миллиарда), что примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют данные, проанализированные агентством Блумберг. Темпы роста числа дефолтов более чем в три раза превышают показатели 2016 года, когда неплатежи приходились в основном на первое полугодие, в отличие от 2018 года. Тенденция ясна: если ничего не изменится, в 2019 году КНР обновит рекорд по дефолтам.

Власти продолжают требовать от банков кредитования частного сектора, особенно компаний малого и среднего бизнеса. В понедельник, например, центробанк смягчил требования к банковским резервам. В то же время команда президента Си Цзиньпина принимает меры, нацеленные на снижение доли теневого банкинга, где решения о выдаче кредитов в меньшей степени регулируются властями и где долговое бремя легче вырастает до опасного уровня.

Рост числа дефолтов, начавшийся в конце 2017 года и продолжающийся по сей день, объясняется дефицитом фондирования. В 2016 году, например, на кредитные рынки негативно повлияли усилия властей по сокращению избыточных производственных мощностей.

