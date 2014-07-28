Приветствую!
Закончились Аккорды и Идеи - всё на текущих или недельках. Ожидание похода дальше вниз пока побеждает (лично у меня)! Поэтому жду курса для откупа))))
Выхлоп примерно такой же - 8,5% в уе за три месяца
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
Закончились Аккорды и Идеи - всё на текущих или недельках. Ожидание похода дальше вниз пока побеждает (лично у меня)! Поэтому жду курса для откупа))))
Выхлоп примерно такой же - 8,5% в уе за три месяца
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
З таким укріпленням курсу голосувалка знову перетасується
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:31
МВФ не возобновит предоставление кредитов Украине до конца года, – JP Morgan
Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш по программе stand-by.
Об этом говорится в исследовании развивающихся рынков Европы JP Morgan, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистического подхода, невыполненных условий и решения правительства "либерализировать" цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению", – говорится в исследовании.
По мнению аналитиков JP Morgan, решение относительно цен на газ негативно скажется на сотрудничестве с МВФ.
В то же время аналитики UBS также прогнозируют возможные задержки с программой МВФ.
Визит миссии Фонда в Украину запланирован на май-июнь, а Верховная Рада не приняла изменения в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
"Если прогресса не будет, это может привести к задержкам с программой МВФ", – отмечается в обзоре UBS.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:47
Китай поразила эпидемия дефолтов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:46
Рекомендовано до читання на ніч
Кармелюк отжег
Особо советую Фризу и Ладу.
Да и прочим не помешает.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Мне то зачем?
Я когда вижу столько буков, сразу вспоминаю Чехова - краткость сестра таланта.
Тем более персонаж слишком надменно себя ведет, чтобы уделять ему свое время.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:53
По графику катани(Днепр) покупка обновила дно, продажа его повторила.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:55
Кто хочет золота, можно осторожно прикупить с целью выше 1300+...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:56
Что делать тем, кто официально не работает, но имеет средства.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:00
Более крутого офтопа не встречал. Пырсона очень балшого мнения о себе.высчитывание процентов до десятых долей вообще коробит.Зачем этат стата кому нужна.
ПС вывод - каждый сходит с ума по своему.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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