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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1515151615171518
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:01

  freeze написав:
Очкарик написав:Кармелюк отжег

Особо советую Фризу и Ладу.

Да и прочим не помешает.


Мне то зачем?
Я когда вижу столько буков, сразу вспоминаю Чехова - краткость сестра таланта.
Тем более персонаж слишком надменно себя ведет, чтобы уделять ему свое время.

Согласен.АС и тот интереснее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:02

  Faceless написав:З таким укріпленням курсу голосувалка знову перетасується :mrgreen:


Ты имел ввиду - даёшь за неделю 26,15 :!: :D :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:
  kolyuchy написав:Декларирование - правильно. Следующий шаг, это самостоятельная уплата налога с зп. Каждый должен видеть, что он лично платит государству и требовать от него соответственно.


Что делать тем, кто официально не работает, но имеет средства. :?:
Неизбежна лишь смерть и налоги (с)
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:19

kolyuchy
Неизбежна лишь смерть и налоги

О смерти не будем.А налоги на что, на то что уже давно обналожено.Как доказывать что не верблюд.Честно. нужно видеть весь законопроект. чтобы сделать умозаключения.Там ранее планировалось до лимона гривен амнистия.Если так. то этой планки для многих будет достаточно.Лимон это 35 баксов.Семья из двоих уже 70 баксов.Выше этой планки очень небольшой процент.И то из них выйдут в официал ещё меньше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:46

  Vitl написав:А налоги на что, на то что уже давно обналожено.Как доказывать что не верблюд.Честно. нужно видеть весь законопроект. чтобы сделать умозаключения.Там ранее планировалось до лимона гривен амнистия.Если так. то этой планки для многих будет достаточно.Лимон это 35 баксов.Семья из двоих уже 70 баксов.Выше этой планки очень небольшой процент.И то из них выйдут в официал ещё меньше.


Податки і так платять всі, по тій простій причині, що у всі товари закладено пдв, а на імпортоване ще й митний збір. Тобто в ціні товарів сумарно набігає десь так під 30%, чи й більше різної масті податків. І коли ми щось там купуємо у супермаркеті - ми вже платимо податки, ті ж самі 20-30% і більше відсотків.
Куди зникають всі ці податки - для мене загадка.
Про хитросра*** євробляхерів і інших контрабандистів зараз не буду, тому що не всі ж у країні євробляхери і контрабандисти.
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