Vitl написав:А налоги на что, на то что уже давно обналожено.Как доказывать что не верблюд.Честно. нужно видеть весь законопроект. чтобы сделать умозаключения.Там ранее планировалось до лимона гривен амнистия.Если так. то этой планки для многих будет достаточно.Лимон это 35 баксов.Семья из двоих уже 70 баксов.Выше этой планки очень небольшой процент.И то из них выйдут в официал ещё меньше.
Податки і так платять всі, по тій простій причині, що у всі товари закладено пдв, а на імпортоване ще й митний збір. Тобто в ціні товарів сумарно набігає десь так під 30%, чи й більше різної масті податків. І коли ми щось там купуємо у супермаркеті - ми вже платимо податки, ті ж самі 20-30% і більше відсотків.
Куди зникають всі ці податки - для мене загадка.
Про хитросра*** євробляхерів і інших контрабандистів зараз не буду, тому що не всі ж у країні євробляхери і контрабандисти.