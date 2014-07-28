Додано: Чет 09 тра, 2019 13:43

Vitl написав: чик написав: с праздником победы!!! с праздником победы!!!



Присоединяюсь

Да не сочтут в обиду те, кто переврал всю историю, чтобы оправдать свои преступления. ПрисоединяюсьДа не сочтут в обиду те, кто переврал всю историю, чтобы оправдать свои преступления.

если ты про большевиков(коммунистов), которые переврали всю историю начиная с первого дня создания партии (1898)-то им уже всё-равно.Но сегодня мало кому известно, что Ленин скрывался в Разливе не один, как советским людям старшего поколения внушали с первых лет школы (а то и детского сада), а вместе с Зиновьевым(Гирш Аронович Радомысльский). Разумеется, факт совместного «проживания» Ленина и Зиновьева после казни последнего в дальнейшеми из партийной печати.Я с 1987 по 1990 возил ветеранов второй мировой(немцев),до 80% из тех кому тогда было за 65 прошли войну.Помню за 5-6 часов до подхода к Гданську на крыло навигационного мостикапришел высокий крепкий немец (на вид 65-70)и попросил посмотреть навигационную карту...посмотрел и пальцем указывает на место и спрашивает: что это? Говорю: это обозначение затопленного судна(топляк)Немец говорит: здесь утонул "Вильгельм Густлофф"-его потопила подводная лодка С-13 (А.И.Маринеско).Откуда знаешь? Я был там в январе 1945г.Немец объяснил, что призвали его в 1944(в 19 лет), он попал в школу офицеров-подводников в Данциге(Гданськ), учился там, на фронте не был...при эвакуации из Гданська судно было торпедировано и он тонул (находился в воде при -18С) несколько минут и был спасен.)#Спасение_уцелевшихспросил в какое время судно будет на траверзе "Густлова"...к этому времени он пришел с женой, что-то говорил ей показывая на воду и на воздух. Я уже как знакомый подошел к ним и немец сказал, что с самолетов им скидывали плоты и он залез на плот и потом его подобрало другое судно.Очень рад, что выжил тогда в 20 лет и война это очень плохо.У меня один дед пропал без вести в 1943...второй вернулся с войны, он служил в кавалерии, был ранен... долго болел , умер в 1961г.в кавалерии было служить не лучше, чем пехоте...с шашками наголо против танков...Так, 16 ноября 1941 г. в ходе битвы за Москву командующий 16-й армией Константин Рокоссовский направил в лобовую атаку на немецкие танки и окопавшуюся пехоту шесть тысяч кавалеристов из Средней Азии. Остались в живых около 800 человек.помянем всех, кто полег в той кровавой мясорубке