Vitl написав:А налоги на что, на то что уже давно обналожено.Как доказывать что не верблюд.Честно. нужно видеть весь законопроект. чтобы сделать умозаключения.Там ранее планировалось до лимона гривен амнистия.Если так. то этой планки для многих будет достаточно.Лимон это 35 баксов.Семья из двоих уже 70 баксов.Выше этой планки очень небольшой процент.И то из них выйдут в официал ещё меньше.
Податки і так платять всі, по тій простій причині, що у всі товари закладено пдв, а на імпортоване ще й митний збір. Тобто в ціні товарів сумарно набігає десь так під 30%, чи й більше різної масті податків. І коли ми щось там купуємо у супермаркеті - ми вже платимо податки, ті ж самі 20-30% і більше відсотків. Куди зникають всі ці податки - для мене загадка. Про хитросра*** євробляхерів і інших контрабандистів зараз не буду, тому що не всі ж у країні євробляхери і контрабандисти.
Присоединяюсь Да не сочтут в обиду те, кто переврал всю историю, чтобы оправдать свои преступления.
если ты про большевиков(коммунистов), которые переврали всю историю начиная с первого дня создания партии (1898)-то им уже всё-равно. Но сегодня мало кому известно, что Ленин скрывался в Разливе не один, как советским людям старшего поколения внушали с первых лет школы (а то и детского сада), а вместе с Зиновьевым(Гирш Аронович Радомысльский). Разумеется, факт совместного «проживания» Ленина и Зиновьева после казни последнего в дальнейшем тщательно вытравлялся из памяти современников и из партийной печати. https://www.e-reading.club/chapter.php/ ... .html#n_19
Я с 1987 по 1990 возил ветеранов второй мировой(немцев), до 80% из тех кому тогда было за 65 прошли войну. Помню за 5-6 часов до подхода к Гданську на крыло навигационного мостика пришел высокий крепкий немец (на вид 65-70)и попросил посмотреть навигационную карту...посмотрел и пальцем указывает на место и спрашивает: что это? Говорю: это обозначение затопленного судна(топляк) Немец говорит: здесь утонул "Вильгельм Густлофф"-его потопила подводная лодка С-13 (А.И.Маринеско).Откуда знаешь? Я был там в январе 1945г.
Немец объяснил, что призвали его в 1944(в 19 лет), он попал в школу офицеров-подводников в Данциге(Гданськ), учился там, на фронте не был...при эвакуации из Гданська судно было торпедировано и он тонул (находился в воде при -18С) несколько минут и был спасен. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%BE)#Спасение_уцелевших спросил в какое время судно будет на траверзе "Густлова"...к этому времени он пришел с женой, что-то говорил ей показывая на воду и на воздух. Я уже как знакомый подошел к ним и немец сказал, что с самолетов им скидывали плоты и он залез на плот и потом его подобрало другое судно. Очень рад, что выжил тогда в 20 лет и война это очень плохо.
У меня один дед пропал без вести в 1943...второй вернулся с войны, он служил в кавалерии, был ранен... долго болел , умер в 1961г.
в кавалерии было служить не лучше, чем пехоте...с шашками наголо против танков... Так, 16 ноября 1941 г. в ходе битвы за Москву командующий 16-й армией Константин Рокоссовский направил в лобовую атаку на немецкие танки и окопавшуюся пехоту шесть тысяч кавалеристов из Средней Азии. Остались в живых около 800 человек.
помянем всех, кто полег в той кровавой мясорубке
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.