Додано: Чет 09 тра, 2019 16:59

prodigy



- о коммунистах и о Ленине не увидел связи

- о немце с подлодки тоже

- о том, что людской ресурс не щадили согласен и сам мог бы добавить примеры

- да поймите все, что празднуют Победу,ПОЛОЖИВШУЮ КОНЕЦ всему тому грязному, плохому, кровавому, что ей предшествовало.Победа дала возможность радоваться не жертвам, а тому, что эти жертвы были не напрасно.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.