Да нет проблем не празднуйте ничего, просто уважительно относитесь к другим, кто имеет другую точку зрения, можете сразу с колом ходить по улицам, проблемы ваши.
Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД
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Додано: Чет 09 тра, 2019 16:46
Да нет проблем не празднуйте ничего, просто уважительно относитесь к другим, кто имеет другую точку зрения, можете сразу с колом ходить по улицам, проблемы ваши.
Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД
Додано: Чет 09 тра, 2019 16:59
prodigy
- о коммунистах и о Ленине не увидел связи
- о немце с подлодки тоже
- о том, что людской ресурс не щадили согласен и сам мог бы добавить примеры
- да поймите все, что празднуют Победу,ПОЛОЖИВШУЮ КОНЕЦ всему тому грязному, плохому, кровавому, что ей предшествовало.Победа дала возможность радоваться не жертвам, а тому, что эти жертвы были не напрасно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:02
Я хоть тебя и очень не уважаю, но расскажу о своих дедах.Один подобно твоему, а второй нет.И первый после долгих лет после Победы при встрече второму не мог рассказать то, чего второй просто не признал бы, не понял, и мало ли чего подумал...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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