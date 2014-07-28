Да нет проблем не празднуйте ничего, просто уважительно относитесь к другим, кто имеет другую точку зрения, можете сразу с колом ходить по улицам, проблемы ваши.
Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД
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Додано: Чет 09 тра, 2019 16:46
Да нет проблем не празднуйте ничего, просто уважительно относитесь к другим, кто имеет другую точку зрения, можете сразу с колом ходить по улицам, проблемы ваши.
Отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев - данные МВД
Додано: Чет 09 тра, 2019 16:59
prodigy
- о коммунистах и о Ленине не увидел связи
- о немце с подлодки тоже
- о том, что людской ресурс не щадили согласен и сам мог бы добавить примеры
- да поймите все, что празднуют Победу,ПОЛОЖИВШУЮ КОНЕЦ всему тому грязному, плохому, кровавому, что ей предшествовало.Победа дала возможность радоваться не жертвам, а тому, что эти жертвы были не напрасно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:02
Я хоть тебя и очень не уважаю, но расскажу о своих дедах.Один подобно твоему, а второй нет.И первый после долгих лет после Победы при встрече второму не мог рассказать то, чего второй просто не признал бы, не понял, и мало ли чего подумал...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:27
freeze
так заметьте это вы празднующие лезете к другим навязывая что все должны поддерживать вас в гуляньях.
так что поковыряйте бревна у себя в глазу.
почитайте посты на форуме. кто начал писать что его не облайкали.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:45
mephala
навязывая что все должны поддерживать вас в гуляньях.
о каких гуляньях вообще речь.Просто праздник. еда на столе получше обычного.Была бы погода. можно шашлык продолжить.В основном вспомнить, как раз вспомнить и отдать долг памяти и чести погибшим.Но несмотря на это, день праздничный, т к он положил конец войне и жертвам.Я ж Продиджи написал. что переврали историю.Он правда ответил вообще в сторону, ну то так обычно и бывает
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Не знаю о чем вы, я никому ничего не навязываю, у меня никаких бревен нет, это вы тему про кол постоянно поднимаете, а мне абсолютно фиолетово, что вы празднуете или нет, хоть день рождения Адольфа, празднуйте что хотите.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:03
про перемогу ... вона у кожного своя :)
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:05
Вася, та емігруй ти вже до Бєларусі, якщо тобі так до вподоби прапор Бєларусі, який ти ліпиш де попало не сіло невпало.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Чет 09 тра, 2019 18:06, всього редагувалось 2 разів.
Василя-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:06
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