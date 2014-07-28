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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1517151815191520
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:07

...
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Чет 09 тра, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Василя-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Вася, та емігруй ти вже до Бєларусі, якщо тобі так до вподоби прапор Бєларусі, який ти ліпиш де попало не сіло невпало. :lol:

Не кажи що мені робити, а я не скажу куди тобі йти :mrgreen: Але я не про це.
Я підтримую mephala, мій дід також був орденоносець, пройшов всю війну, кадровий воєнний, офіцер. Я його бачив лише дитиною і мене завжди шокувало - коли всі пили, гуляли з помпою на 9-е травня - він наливав собі 100 грам горілки, випивав і плакав. Той хто не воював, тому аби побухати і позубоскалити, а той хто весь зранений, скалічений пройшов те пекло не буде скалозубити, для нього це жалОба, але думку цих героїв, яких і залишилось вже одиниці, ніхто не враховує, на жаль.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 09 тра, 2019 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:16

10/9/9
как то так...
Зображення
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:20

Короче, страсті накаляються.
Тому наперед дам прогноз на 31.05.19 - 26,00грн.
Василя-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 18:21

Ну і Васю - додав в ігнор!
Василя-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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