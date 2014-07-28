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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:07
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Востаннє редагувалось 10/9/9 в Чет 09 тра, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Василя-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:15
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Не кажи що мені робити, а я не скажу куди тобі йти Але я не про це.
Я підтримую mephala, мій дід також був орденоносець, пройшов всю війну, кадровий воєнний, офіцер. Я його бачив лише дитиною і мене завжди шокувало - коли всі пили, гуляли з помпою на 9-е травня - він наливав собі 100 грам горілки, випивав і плакав. Той хто не воював, тому аби побухати і позубоскалити, а той хто весь зранений, скалічений пройшов те пекло не буде скалозубити, для нього це жалОба, але думку цих героїв, яких і залишилось вже одиниці, ніхто не враховує, на жаль.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 09 тра, 2019 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 09 тра, 2019 18:20
Короче, страсті накаляються.
Тому наперед дам прогноз на 31.05.19 - 26,00грн.
Василя-Рівне - в ігнор forever!
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