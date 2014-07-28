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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 08 тра, 2019 20:46
Vitl написав:
А налоги на что, на то что уже давно обналожено.Как доказывать что не верблюд.Честно. нужно видеть весь законопроект. чтобы сделать умозаключения.Там ранее планировалось до лимона гривен амнистия.Если так. то этой планки для многих будет достаточно.Лимон это 35 баксов.Семья из двоих уже 70 баксов.Выше этой планки очень небольшой процент.И то из них выйдут в официал ещё меньше.
Податки і так платять всі, по тій простій причині, що у всі товари закладено пдв, а на імпортоване ще й митний збір. Тобто в ціні товарів сумарно набігає десь так під 30%, чи й більше різної масті податків. І коли ми щось там купуємо у супермаркеті - ми вже платимо податки, ті ж самі 20-30% і більше відсотків.
Куди зникають всі ці податки - для мене загадка.
Про хитросра*** євробляхерів і інших контрабандистів зараз не буду, тому що не всі ж у країні євробляхери і контрабандисти.
Василь-Рівне, stas_rst - в ігнор forever!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:47
freeze
Как продажи?
У меня горки - мама не горюй.
Амплитуда выше, частота тоже.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:01
Очкарик написав:
Как продажи?
У меня горки - мама не горюй.
Амплитуда выше, частота тоже.
Были неплохие продажи в период первого и вторых туров, может так совпало.
Но длинная череда праздников явно сбивает темп продаж, сильно сбивает.
В немногочисленные рабочие дни вроде неплохо.
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freeze
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Додано: Чет 09 тра, 2019 18:20
Короче, страсті накаляються.
Тому наперед дам прогноз на 31.05.19 - 26,00грн.
Василь-Рівне, stas_rst - в ігнор forever!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 21:37
10/9/9
- да хоть не ругаемся в этот раз
- даже странно, вроде бы почти одинаково многое пишем, а вывод-концовка у каждого своя
- когда то Продиджи Васе написал, что мы одну и ту же Украину любим по разному
- официально в стране...праздник, мне кажется что этого достаточно, чтобы не развивать спор.Кто против - к президенту бывшему или новому
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:56
Ну что.Сегодня уже смело можно сказать, что дно обновлено.Не знаю, что будет дальше, но сегодня и покупка и продажа уже имеют минимальное значение в этом году.Хоть и уважаю коллег форумчан, высказавшихся за днопройдено, но специально мокаю их, чтобы впредь были осторожнее с выводами.Хорошо, если это только выводы.Но многие даже тут писали, что набирают по 27, 27,10 совсем недавно.Ну то понятно, что они скажут, что спали спокойно.Но давайте признаемся честно, что спать гораздо спокойнее по 26,35.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:02
Ну ладно, немного выговорился , т к честно ждал этого момента...Теперь к делу,а дело швах.Дело в том, что спрогнозировать поведение курса стало просто невозможно.Можно обозначить какие то широкие рамки, я называл недавно 25-29.Но это уже не прогноз.Вспомните широкое описание Ореста с концовкой па 28.По тексту ни с чем и не поспоришь.А в реалии всё далеко не так.Нет на что опираться, факторы не работают.Точнее работают, да не те.Тут вообще могу лишь технически сказать. что после сильного провала отскок неизбежен.но как обычно неизвестно когда и с какого уровня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:05
Vitl написав:
Ну что.Сегодня уже смело можно сказать, что дно обновлено.Не знаю, что будет дальше, но сегодня и покупка и продажа уже имеют минимальное значение в этом году.Хоть и уважаю коллег форумчан, высказавшихся за днопройдено, но специально мокаю их, чтобы впредь были осторожнее с выводами.Хорошо, если это только выводы.Но многие даже тут писали, что набирают по 27, 27,10 совсем недавно.Ну то понятно, что они скажут, что спали спокойно.Но давайте признаемся честно, что спать гораздо спокойнее по 26,35.
И я писал. Хотя и не заявлял, что "днопройдено", но перестраховался перед выборами. Правда, откупал чуть дешевле - начал по 27, потом и по 26,80, 26,70, 26,60 и часть по промежуточным курсам, маленькими порциями, позавчера вообще всю гривну выгреб и докупил по 26,35
Да, жаба давит, что не дождался более низких курсов. Но большую часть я откупил на гривну, которая получена после слива по 28,20 и потом мариновалась на депо. Это немного успокаивает наглое земноводное.
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Faceless
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:27
Faceless написав: Vitl написав:
Ну что.Сегодня уже смело можно сказать, что дно обновлено.Не знаю, что будет дальше, но сегодня и покупка и продажа уже имеют минимальное значение в этом году.Хоть и уважаю коллег форумчан, высказавшихся за днопройдено, но специально мокаю их, чтобы впредь были осторожнее с выводами.Хорошо, если это только выводы.Но многие даже тут писали, что набирают по 27, 27,10 совсем недавно.Ну то понятно, что они скажут, что спали спокойно.Но давайте признаемся честно, что спать гораздо спокойнее по 26,35.
И я писал. Хотя и не заявлял, что "днопройдено", но перестраховался перед выборами. Правда, откупал чуть дешевле - начал по 27, потом и по 26,80, 26,70, 26,60 и часть по промежуточным курсам, маленькими порциями, позавчера вообще всю гривну выгреб и докупил по 26,35
Да, жаба давит, что не дождался более низких курсов. Но большую часть я откупил на гривну, которая получена после слива по 28,20 и потом мариновалась на депо. Это немного успокаивает наглое земноводное.
Респект,так ты практически идеально прошёл путь.Гарантий никто не давал, светофор Фунтика в действии.Я бы и сам стал откупать ранее, но депогривны ложил на текущий, что позволило получить ещё немного процента и разницы курса.Мне просто нужны не доллары...
ПС повторюсь - никого задеть не хотел, но обязан был акцентировать, что ДНО НЕ БЫЛО ПРОЙДЕНО ранее.И лично я в этом был уверен на 99,99%
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Vitl
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:28
У Зебры медаль отбирать будут
Однако врученную за днищщще по 26,40.Шутка, дайте ему ещё две.Я просто не очень перевариваю часто встречающиеся в форуме громкие заявления, основанные на точке сидения или сладком сне
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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