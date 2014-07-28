Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:02

Ну ладно, немного выговорился , т к честно ждал этого момента...Теперь к делу,а дело швах.Дело в том, что спрогнозировать поведение курса стало просто невозможно.Можно обозначить какие то широкие рамки, я называл недавно 25-29.Но это уже не прогноз.Вспомните широкое описание Ореста с концовкой па 28.По тексту ни с чем и не поспоришь.А в реалии всё далеко не так.Нет на что опираться, факторы не работают.Точнее работают, да не те.Тут вообще могу лишь технически сказать. что после сильного провала отскок неизбежен.но как обычно неизвестно когда и с какого уровня.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.