RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1516151715181519
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:32

Всё это выглядит как ступенька перед очередной девальвацией, и как месяц август :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8316
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6047 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:36

  Вкладчик1234 написав:Всё это выглядит как укрепление перед очередной ступенькой девальвации, и как месяц август :)


Очень согласен.Как всегда ключевыми вопросами остаются - до какого уровня и до когда.Поэтому и светофор...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15944
З нами з: 04.05.10
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:41

Ещё позволю себе смелость обратить внимание на ступеньки (уровень) девальвации у "соседей".
Возможно, сравнивая наши ступеньки, и соседские, кто-то увидит некоторые совпадения, и возможный следующий уровень НАШЕЙ ступеньки.

У меня такое ощущение, что мы идём по тем же ступенькам, только с отсрочкой в одну ступеньку, т.е. следом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8316
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6047 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 1516151715181519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7024
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8588
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5345
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22517)
10.05.2019 21:40
CEEN (1)
10.05.2019 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.