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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:32
Всё это выглядит как ступенька перед очередной девальвацией, и как месяц август
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:36
Очень согласен.Как всегда ключевыми вопросами остаются - до какого уровня и до когда.Поэтому и светофор...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:41
Ещё позволю себе смелость обратить внимание на ступеньки (уровень) девальвации у "соседей".
Возможно, сравнивая наши ступеньки, и соседские, кто-то увидит некоторые совпадения, и возможный следующий уровень НАШЕЙ ступеньки.
У меня такое ощущение, что мы идём по тем же ступенькам, только с отсрочкой в одну ступеньку, т.е. следом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:17
Сложно сказать.Раньше проще было, что у них, у нас через неск месяцев.Сейчас всё таки раскорелляция.У меня желание без всяких ступенек сравняться с ними курсом, да здравствует свн Курс 65 дал бы возможность пару-тройку лет опять беззаботно жить, пока цены подтянулись бы.И кабмину было бы легче соцвыплаты поднять.И многие, считающие прибыль в гривнах прыгали бы от восторга(вчера воспитывал дремучих форумчан в трамвае, как прибыль считать.правда потом потёр. т к не получается ласково бестолковым отвечать)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 11 тра, 2019 01:33
О я, я!! Дас іс фантастіш...
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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