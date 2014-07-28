Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:41

Ещё позволю себе смелость обратить внимание на ступеньки (уровень) девальвации у "соседей".

Возможно, сравнивая наши ступеньки, и соседские, кто-то увидит некоторые совпадения, и возможный следующий уровень НАШЕЙ ступеньки.



У меня такое ощущение, что мы идём по тем же ступенькам , только с отсрочкой в одну ступеньку, т.е. следом

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин