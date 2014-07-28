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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:32
Всё это выглядит как ступенька перед очередной девальвацией, и как месяц август
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:36
Очень согласен.Как всегда ключевыми вопросами остаются - до какого уровня и до когда.Поэтому и светофор...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:41
Ещё позволю себе смелость обратить внимание на ступеньки (уровень) девальвации у "соседей".
Возможно, сравнивая наши ступеньки, и соседские, кто-то увидит некоторые совпадения, и возможный следующий уровень НАШЕЙ ступеньки.
У меня такое ощущение, что мы идём по тем же ступенькам, только с отсрочкой в одну ступеньку, т.е. следом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:17
Сложно сказать.Раньше проще было, что у них, у нас через неск месяцев.Сейчас всё таки раскорелляция.У меня желание без всяких ступенек сравняться с ними курсом, да здравствует свн Курс 65 дал бы возможность пару-тройку лет опять беззаботно жить, пока цены подтянулись бы.И кабмину было бы легче соцвыплаты поднять.И многие, считающие прибыль в гривнах прыгали бы от восторга(вчера воспитывал дремучих форумчан в трамвае, как прибыль считать.правда потом потёр. т к не получается ласково бестолковым отвечать)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 11 тра, 2019 01:33
О я, я!! Дас іс фантастіш...
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 06:39
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Дно обновили. Я ошибся в том, что оно пройдено.
Но если звезды зажигают, то это кому-то нужно.
У меня вообще ощущение 2008 года. Зарплата в гривне, доллар падает, всеобщая эйфория.... Но ведь скоро осень...
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:51
Улыбайтесь с утра
- Холмс, а почему украинцы выбрали президентом Зеленского?
- Это же элементарно, Ватсон! Вот скажите, какой флаг у Украины?
- Жёлто-голубой.
- А если смешать жёлтый и голубой, какой цвет получится?
- Зелёный…
- Вот то-то же!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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