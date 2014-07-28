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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:32
Всё это выглядит как ступенька перед очередной девальвацией, и как месяц август
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:36
Очень согласен.Как всегда ключевыми вопросами остаются - до какого уровня и до когда.Поэтому и светофор...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:41
Ещё позволю себе смелость обратить внимание на ступеньки (уровень) девальвации у "соседей".
Возможно, сравнивая наши ступеньки, и соседские, кто-то увидит некоторые совпадения, и возможный следующий уровень НАШЕЙ ступеньки.
У меня такое ощущение, что мы идём по тем же ступенькам, только с отсрочкой в одну ступеньку, т.е. следом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:17
Сложно сказать.Раньше проще было, что у них, у нас через неск месяцев.Сейчас всё таки раскорелляция.У меня желание без всяких ступенек сравняться с ними курсом, да здравствует свн Курс 65 дал бы возможность пару-тройку лет опять беззаботно жить, пока цены подтянулись бы.И кабмину было бы легче соцвыплаты поднять.И многие, считающие прибыль в гривнах прыгали бы от восторга(вчера воспитывал дремучих форумчан в трамвае, как прибыль считать.правда потом потёр. т к не получается ласково бестолковым отвечать)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 11 тра, 2019 01:33
О я, я!! Дас іс фантастіш...
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Суб 11 тра, 2019 06:39
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Дно обновили. Я ошибся в том, что оно пройдено.
Но если звезды зажигают, то это кому-то нужно.
У меня вообще ощущение 2008 года. Зарплата в гривне, доллар падает, всеобщая эйфория.... Но ведь скоро осень...
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:51
Улыбайтесь с утра
- Холмс, а почему украинцы выбрали президентом Зеленского?
- Это же элементарно, Ватсон! Вот скажите, какой флаг у Украины?
- Жёлто-голубой.
- А если смешать жёлтый и голубой, какой цвет получится?
- Зелёный…
- Вот то-то же!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 11 тра, 2019 09:29
Исповедь СВНщика ))
На самом-то деле не нужно никого никуда "мокать", поскольку "мокнуть" можно любого за любой прошлый прогноз.
А насчет ошущений - то полный пофигизм и честно, надоел этот валютный рынок, причем давненько.
Практика показывает, что по большому счету уходит больше временных затрат и нервов, чем тот итоговый профит, к-рый получается. А иногда и потерь (особенно касается всяких форексов, ну я, правда туда кроме демо-счетов не влазил , - спасибо играйтесь сами). Лучше бы последние года направил больше своих сил на другие занятия - заработал бы в разы больше чем на той валюте.
По крипте - то отдельная история, но метание туда сюда тоже несильно продуктивно, проще купить и держать, "забыв про неё" (но это конечно не точно ). Сколько уже шортили знатоки психологии маркетмейкеров и разные умники, особенно маржинальщики, этот обжаренный биток, начиная где-то с 5 тыщ. И шо, много заработали? Дай бог им потом + и - сложить в ноль. Один умник в интернетах воообще упорно продолжать ванговать 1 тыс... Но, в общем, не за крипту речь.
Жить постоянно в ощущении "2008 года" тоже надоело, - когда-то наступит, но перед этим может быть (и вероятно будет) шокирующее обновление дна и "обувание" тех, кто покупал на сезонных днах па 26, и па 25.5, и па 24.8 и даже па 23.
Единственное что меня беспокоит, это то что по межбанковскому графику курса укрепление идет девятый месяц, что как-бы очень много. Но будет ли выталкивание вверх за 30 в этот раз - крайне не уверен. Пока не будет в мире крыза - ничего у нас никуда не вылетит вверх. Причина - мвфы / "нерезиденты" будут подкидывать кость и доить. А когда придет кризис - вот тогда в ход и пойдут все истории с этими нерезидентами, прихват положат (если к тому времени не нарисуется какое-то толковое решение) и тому подобное. Так сказать - причины/факторы найдут и подгонят нам, и на к-рые потом по факту сошлются эксперты.
Но поверьте, что ничего хорошего в будущем мировом кризисе в целом для страны тоже не будет, вообще рискуем приблизиться грубо к африканским странам, если все так будет продолжаться. Что например, будет с теми нищими пенсионерами и бюджетниками, к-рые и так еле живут?
Предвыборные страсти уляглись и все по-тихоньку начинают включать извилины и наблюдать - а походу вырисовывается обычная смена "быдлит", что очень плохо; но и тех свиноподонков с привкусом шоколада держать у власти нельзя было. В общем ничего особо не жду.
Буду продолжать дальше покупать долляр на свободную гривну, только потому что пока ей далеко от звания резервной валюты (биток и то ближе к этому званию).
А на кредитную (или если точнее, гривну для погашения кредита) уже покупал по 26.88 - слава богу успел в спешном порядке слить по 27.02, чтоб загасить эти кредитные карты.
СВНщик, шо тут скажешь.
Немного много написал и сумбурно, но красноречия лишен,извиняйте, как-то так.
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
В целом пост понравился, плюсанул. Но по цитате - не факт.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:08
Alex2007
1)не одобряю покупку валюты за кредитные (тем более, что 1-2к никак погоды не сделают)
2)выборы закончились...но как оказалось-это только 5% всего дела:
"поменяли одних на других у корыта" не могу так утверждать...потому что пока все на том же месте...почему не происходит цивилизованная смена власти (потому что власть далека от цивилизации)...ответы частично здесь
и здесь
нельзя сказать, что никто этого не ожидал от По...все было ожидаемо и спрогнозировано...приятно за этим наблюдать? очень не приятно наблюдать хотя формально все по закону
3)Коломойский и Приват...первый получит сатисфакцию от решения суда (и может не одного)...это не менее печально, чем пункт 2.
Банк ликвидировать умышленно Ко не заинтересован...почему? потому что все знают и понимают последствия этого. К тому же команда Зе(Ко) заявила, что они пришли только на один срок(5 лет) и этот срок до 2024г..."корову надо будет кормить и доить нежно, чтобы дожила до 2024"...как получиться-посмотрим. Но злого умысла от Зе(и Ко) я не ожидаю.
4)Месяц назад политологи пели песни, что 3-х кратное преимущество на выборах Зе-это гарантия того, что "депутаты" побегут в его партию строем и будут драться за место в списке (как в ВР, так и на местах)
пока все неоднозначно...бегут как правило "крысы" с тонущего корабля
раздавая награды и ништяки направо/налево действующая власть показывает, что "мы одна команда", "я вам -вы мне" "рука руку моет".
поэтому Зе возможно и не придется рассчитывать, что побегут нынешние парламентарии.
По большому счету-этого и не надо, качественный состав Рады -довольно посредственный (около 100 депутатов -это осколки ПР, которых протянул в Раду Ахметов/Фирташ), еще 15 каких-то левых "комбатов" и кизяк Гаврилюк и тд.
Штабу Зеленского придется летом и осенью поработать в "поте лица" и создать штабы партии "Слуга народа" на местах (через интернет/файсбук/твиттер) не важно как...важно создать партийную сеть и очень желательно качественную. А не так как в 2014 (когда в одном селе просили 5к долл чтобы пройти сельсовет от БПП)
4)и по теме: гривна укрепляется как и предполагали до инаугурации.
что будет после -пока не берусь спрогнозировать.
НБУ поднял планку по выводу дивидендов до 12 млн в месяц (с февраля было 7млн)
пока что валюта в стране есть, раз не жалко давать ее выводить
5)Филарет почувствовал, что его прокинули с ПЦУ...не успокоился и сейчас хочет отыграть в зад (восстановить упраздненную УПЦ КП)...если это произойдет, это будет посмешище на весь православный мир(особенно будет рады Кирилл и Пу)- 3 месяца Пиаркомпании с томосом коту под хвост...ну про надежность такого партнера как Филарет знали и раньше...
6)по поводу откупа доллара-хорошая мысль, только подхожу к этому с холодной головой (без фанатизма)
7)форекс/крипта...казино (может там даже больше шансов)
цены...растут, но как бы на месячный бюджет пока влияние не более 5-7% (это не смертельно), бензин? больше бака не купишь если негде хранить
ждем инаугурацию...шансов получить ее на 19-е мая 25/73
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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