Додано: Суб 11 тра, 2019 09:29

На самом-то деле не нужно никого никуда "мокать", поскольку "мокнуть" можно любого за любой прошлый прогноз.А насчет ошущений - то полный пофигизм и честно, надоел этот валютный рынок, причем давненько.Практика показывает, что по большому счету уходит больше временных затрат и нервов, чем тот итоговый профит, к-рый получается. А иногда и потерь (особенно касается всяких форексов, ну я, правда туда кроме демо-счетов не влазил, - спасибо играйтесь сами). Лучше бы последние года направил больше своих сил на другие занятия - заработал бы в разы больше чем на той валюте.По крипте - то отдельная история, но метание туда сюда тоже несильно продуктивно, проще купить и держать, "забыв про неё" (но это конечно не точно). Сколько уже шортили знатоки психологии маркетмейкеров и разные умники, особенно маржинальщики, этот обжаренный биток, начиная где-то с 5 тыщ. И шо, много заработали? Дай бог им потом + и - сложить в ноль. Один умник в интернетах воообще упорно продолжать ванговать 1 тыс... Но, в общем, не за крипту речь.Жить постоянно в ощущении "2008 года" тоже надоело, - когда-то наступит, но перед этим может быть (и вероятно будет) шокирующее обновление дна и "обувание" тех, кто покупал на сезонных днах па 26, и па 25.5, и па 24.8 и даже па 23.Единственное что меня беспокоит, это то что по межбанковскому графику курса укрепление идет девятый месяц, что как-бы очень много. Но будет ли выталкивание вверх за 30 в этот раз - крайне не уверен. Пока не будет в мире крыза - ничего у нас никуда не вылетит вверх. Причина - мвфы / "нерезиденты" будут подкидывать кость и доить. А когда придет кризис - вот тогда в ход и пойдут все истории с этими нерезидентами, прихват положат (если к тому времени не нарисуется какое-то толковое решение) и тому подобное. Так сказать - причины/факторы найдут и подгонят нам, и на к-рые потом по факту сошлются эксперты.Но поверьте, что ничего хорошего в будущем мировом кризисе в целом для страны тоже не будет, вообще рискуем приблизиться грубо к африканским странам, если все так будет продолжаться. Что например, будет с теми нищими пенсионерами и бюджетниками, к-рые и так еле живут?Предвыборные страсти уляглись и все по-тихоньку начинают включать извилины и наблюдать - а походу вырисовывается обычная смена "быдлит", что очень плохо; но и тех свиноподонков с привкусом шоколада держать у власти нельзя было. В общем ничего особо не жду.Буду продолжать дальше покупать долляр на свободную гривну, только потому что пока ей далеко от звания резервной валюты (биток и то ближе к этому званию).А на кредитную (или если точнее, гривну для погашения кредита) уже покупал по 26.88 - слава богу успел в спешном порядке слить по 27.02, чтоб загасить эти кредитные карты.СВНщик, шо тут скажешь.Немного много написал и сумбурно, но красноречия лишен,извиняйте, как-то так.