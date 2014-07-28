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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1517151815191520
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:20

Alex2007

В целом я с тобой согласен.Но текущий случай особенный, т к вы множественной толпой просто до умиления выстрелили в другую сторону.А в прогнозах мы все постоянно то угадываем то ошибаемся.Но, повторюсь, этот случай особенный.И акцентировать на нём нужно было обязательно.Тем более. что были люди упорно утверждавшие, что дно НЕ пройдено. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:26

  Vitl написав:Ну ладно, немного выговорился , т к честно ждал этого момента...Теперь к делу,а дело швах.Дело в том, что спрогнозировать поведение курса стало просто невозможно.Можно обозначить какие то широкие рамки, я называл недавно 25-29.Но это уже не прогноз.Вспомните широкое описание Ореста с концовкой па 28.По тексту ни с чем и не поспоришь.А в реалии всё далеко не так.Нет на что опираться, факторы не работают.Точнее работают, да не те.Тут вообще могу лишь технически сказать. что после сильного провала отскок неизбежен.но как обычно неизвестно когда и с какого уровня.

Привіт, друже бобер, бачу ти все гризеш))) Хочу звернути увагу, що вже місяця півтора я взагалі не помиляюся, як не старайся – не знайдеш жодної хибної думки)))
Ну а тепер від жартів до серйозного. Батька недавно поховав (яка ж таки підступна і жорстока та онкологія), для розвіятися перейшовся по звичних ресурсах… Думки про близький і невідворотний девал всюди. Розберемо коротко головні чинники (хоч більшість тут і не любить текстів довше семи речень):
1. ОВДП, адже більшість свої апокаліпсиси будує на цьому. За інформацією НБУ то на 1.04.19 портфель ОВДП - 757724,92 млн. грн, з них:
Нацбанк - 337 106,71 млн. грн
Банки - 367 085,37 млн. грн
Юрики - 25287,86 млн. грн
Фізики - 7932,90 млн. грн
Нерези - 20312,09 млн. грн
При чому, у власності держбанків ОВДП на суму 324654901 грн, чи 88,44% від всього банківського портфелю. Отже, 87,33% ОВДП держава винна сама собі (япро це не раз писав раніше, але чомусь, пам’ятаєте ви написане мною дуже вибірково). Тут жодного дефолту бути не може. Це чистої води емісія, яка давно відіграна… Тепер щодо нерезидентів, станом на зараз в їх власності паперів приблизно на 36,5 млрд. грн. Це менше 5%. Думаю, вже вийшло більш ніж достатньо інформації в загальний доступ, щоб всі (особливо ЛАД) не вимагали від мене підтверджень терміну «нерезиденти», який я вже довгий час вживаю. І ніхто з них ломитися як голий в баню на вихід не буде, про все домовляться і вийдуть з профітом.
Як і раніше писав так і тепер – цей фактор жодної біди не несе.
2. порівняння з 1998,зокрема в РФ, (а тим більше з 2008) абсолютно не доречні. В обидвох згадуваних випадках головна причина – світова криза і значна залежність нашої економіки від російської. Зараз залежність значно менша, а світової кризи не передбачається. Є системні проблеми ЄС, але вони активно купують газ і нафту у США і нарощують обсяги, тому валити їх не будуть. Всі решта брікси стабілізувалися на позитивному фоні сировинного ринку.
3. МВФ, як і передбачав раніше (і не тільки я), траншу зараз не буде і все на паузі до вирішення питання з парламентом і КМ – це може бути серйозною загрозою для курсу восени. Але, як мінімум Гройсман і Смолій роблять дуже багато для знаходження максимальної кількості точок дотику з Феніксом дніпровського клану. Особливо добре все виходить у Смолія. Думаю, заклання Рожкової буде достатньо для продовження чинним головою НБУ діяльності без вагомих відхилень від цілей і результатів. А сезонний похід грн. в кінці року до відмітки 29-30 ніким не буде розцінюватися як катастрофа. А далі буде видно, але декларовані Зеленським і командою кроки не мали б привести до погіршення стосунків з міжнародними позичальниками, швидше навпаки.
4. Внутрішня економічна ситуація. Першим завданням дніпровських буде ослаблення олігархів-конкурентів, найпростіше це зробити через відміну «ротердамів» і схем імпорту «європейського»газу з кіпрів. Це б мало позитивно відобразитися на інфляції (зменшення «комуналки», що буде додатковим фактором заспокоєння електорату та зменшить необхідність піднімати міні малки, а разом з ними і всю решта тарифну сітку, що забере головну причину росту цін на «борщовий набір» і тд).
Звідси мало б більше залишитися ресурсів для поповнення депозитного портфелю у взадприватизований Привітбанк (ну це ідеалізація і ліричний відступ на «посміятися» для вдячних читачів).
Далі, непростотакзалишений Коболєв (думаю, крім помилки в річному дні, пам’ятаєте, що тут з цього приводу писав, коли обговорювали протистояння двох юних дарувань) уже подарував Валерійовичу «Укрнафту» та домовився про американський газ (а може й нафту), якщо москва не змінить позиції щодо своєї нафти і Медведчука. Під це підуть інвестиції. А Коболєв уже претендує на посаду вінницького вундеркінда… Ну і землі і потужності на берегах Чорного моря і Коломойський – це ж усім відома історія (чим не чинник для зрушення «великої приватизації»)
Крім того, у Коломойського і компанії серйозні активи у сфері обслуговування (банки, рекреація-авіація, ЗМІ-реклама) – це також потребує інвестицій і значного людського ресурсу як для підтримання функціонування (персонал) так і для споживання продукту (клієнти). Ну і на ІТ у них з новим президентом серйозні види (швидко перейняли все найефективніше у Трампа).
Не бачу катаклізму, девалу аж ніяк. Рух в межах 26-29(30) звичний економічно виправданий режим, яким всі тут успішно користуються роками.
Політики не згадую, оскільки це зконцентрований вираз економіки. А в економіці тектонічні зрушення. Сформуються нові союзи і пріоритети – побачимо і політичну карту на найближчий час.
Єдину справжню небезпеку зараз для всього, включаючи курс, складає бажання Коломойського помститися. Залежно від того, як далеко він зайде і які ресурси опоненти задіють в противагу все і буде відбуватися. І тут прогнози до лампочки…

П.С. успіхи в прогнозах, це дуже добре, але бувають часи,коли тратиш, не думаючи про рівні і прогнози і тут головне, щоб було що тратити. Ну і єтаки речі, які не купиш...
П.П.С. поки писав,зявився Алекс 2007, і майже те саме чуть в профіль... Плюсанув.
Всім успіху
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:33

  Очкарик написав:freeze

Как продажи?

У меня горки - мама не горюй.

Амплитуда выше, частота тоже.

Ми в цьому році стабільно ростемо. Приблизно 10% Україна і біля 20% експорт (при тому, що свідомо скинули конкурентам обсяги реалізації з близьконульовою рентабельністю, а це десь 5-10%).
Щоб втримати колектив за не цілий рік прийшлося підняти один раз зп всім і вже два рази точково. А це не тільки ж ми робимо, центр, схід, південьособливо в шоці. Всякі арселори з дтеками також втрачають спеців. Скоро доведеться фракцієводам задуматися над питання трудової міграції...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:00

  Vitl написав:Alex2007

В целом я с тобой согласен.Но текущий случай особенный, т к вы множественной толпой просто до умиления выстрелили в другую сторону.А в прогнозах мы все постоянно то угадываем то ошибаемся.Но, повторюсь, этот случай особенный.И акцентировать на нём нужно было обязательно.Тем более. что были люди упорно утверждавшие, что дно НЕ пройдено.


Та не выстреливали мы (ну по-крайней мере я), просто закладывали крайне незначительную вероятностью спуска до 26.5-. Я реально до второго тура выборов где-то считал что 26.7 - это плоское дно на месяц-два, но потом пришлось немного остудиться в оценках. :lol:

В этом году весьма скудный итоговый профит получился (и в цифрах, и в процентах). В прошлом был явно получше. :| А все потому, что в январе не рискнул сливать сильно много.

Сейчас даже не знаю куда придем через пару месяцев - полгода. Смотришь на долгосрочный график - так и напрашивается тренд "камнем вбок" или даже вниз. Но мы то подозреваем - не все так просто.

Вроде сезонное дно логически по датам где-то рядом (мои цифры в таблице на даты в целом актуальны), только вот по реальным цифрам конечно можем вылиться чуток вниз на значения, не очень приятные для уже купивших. :mrgreen: Но очень приятный бонус для терпеливых.

Но тут действительно, нужно без фанатизма покупать и продавать и поменьше париться. Главное при всем соблазне не покупать на последнее или кредитное, чтоб потом дешевле не пришлось сдавать на хлеб. :lol:

И у меня еще гривны свободной немного есть, берегу ее пока как зеницу ока :mrgreen:

П,С. Весьма интересный "индекс фин.стресса" от нацбанка https://news.finance.ua/ru/news/-/44882 ... desyat-let
)))
Такой бы индекс, да в онлайн режиме для оперативного выявления "аленей" и прочей фауны - цены бы ему не было. )))
И коллега Алекс2006 теперь имеет возможность научно вычислять паническую надбавку над ЭОК. )))
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 11 тра, 2019 12:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:17

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Alex2007
И у меня еще гривны свободной немного есть, берегу ее пока как зеницу ока :mrgreen:


С деньгами надо расставаться легко (Ильф и Петров)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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