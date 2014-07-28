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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1518151915201521
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:14

orest

Я как и многие с удовольствием читаю твои посты.Но как план действия никогда не принимаю и часто с тобой не согласен.
Ты расписывал помесячно своё видение и оно мне запомнилось.Я даже не искал когда написал что у тебя концовка 28.Сейчас нашёл - вот

Квітень 28 - 28,5 на фоні низьких шансів діючого президента перемогти в другому турі чи взагалі непопадання в другий тур.
Травень 27,5 – 27,8 головним плюсом будуть сезонні чинники, падіння попиту на валюту і старт боротьби за парламент. Швидше всього, теперішнім треба буде втриматися там для протидії новому президенту.

Т о я тебя отнёс к тому сообществу,явл большинством, предполагающим в это время девал.Но этож не самое главное в жизни... :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:22

  Vitl написав:orest
Соболезную :(
Касательно думок, однако, у меня сложилось впечатление ожидания тобой курса повыше, несмотря на его падение.Скажем больше - такого ревала(именно сейчас) вообще никто не ждал и соответственно не может претендовать на правильные думки по поводу курса.

Дякую всім за співчуття.
Так, я чекав значно вищих рівнів у квітні навіть в прогнозі на рік viewtopic.php?p=4543465#p4543465 і потім в березні-квітні прогнозував 28 чи близько цього і як чинник бачив купівлю валюти під виведення. А зробили по іншому - легалізували через купівлю ОВДП на фізиків і "нерезидентів" в основному. Навіть подвійне вкладення в будівництво житла (викуп своїми квартир в новобудовах під перепродаж) стопорнули як менш ефективну легалізацію (по кількох живих містах житло здають а викуп майже на нулі).
Враховуючи, що тепер всі гроші родом з тайожного союзу і України під пильним контролем європейських і штатівських фінконтролюючих органів це логічно, але я цього не передбачив, тому знову серйозно помилився.
Відповідно, коту під хвіст і подальші рівні.
Далі все в тумані. Репатріацію дивідендів збільшили, МВФ послало, тінь росте - це мінуси. Але легалізація продовжується, на фоні стопу в зовнішніх позиках треба викупати для осіннього піку на внутрішніх ринках - це плюси. Хоч, знову ж, зміцнення грн зменшує наповнення бюджету від митниці (в осьанніх дописах розжовував viewtopic.php?p=4644958#p4644958 )...
П.С. Я жодним чином не ображаюся. Помилився, визнаю... Тільки от на скільки суттєво оновимо мінімум? Як на довго?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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