Vitl написав:orest
Соболезную
Касательно думок, однако, у меня сложилось впечатление ожидания тобой курса повыше, несмотря на его падение.Скажем больше - такого ревала(именно сейчас) вообще никто не ждал и соответственно не может претендовать на правильные думки по поводу курса.
Дякую всім за співчуття.
Так, я чекав значно вищих рівнів у квітні навіть в прогнозі на рік viewtopic.php?p=4543465#p4543465
і потім в березні-квітні прогнозував 28 чи близько цього і як чинник бачив купівлю валюти під виведення. А зробили по іншому - легалізували через купівлю ОВДП на фізиків і "нерезидентів" в основному. Навіть подвійне вкладення в будівництво житла (викуп своїми квартир в новобудовах під перепродаж) стопорнули як менш ефективну легалізацію (по кількох живих містах житло здають а викуп майже на нулі).
Враховуючи, що тепер всі гроші родом з тайожного союзу і України під пильним контролем європейських і штатівських фінконтролюючих органів це логічно, але я цього не передбачив, тому знову серйозно помилився.
Відповідно, коту під хвіст і подальші рівні.
Далі все в тумані. Репатріацію дивідендів збільшили, МВФ послало, тінь росте - це мінуси. Але легалізація продовжується, на фоні стопу в зовнішніх позиках треба викупати для осіннього піку на внутрішніх ринках - це плюси. Хоч, знову ж, зміцнення грн зменшує наповнення бюджету від митниці (в осьанніх дописах розжовував viewtopic.php?p=4644958#p4644958
)...
П.С. Я жодним чином не ображаюся. Помилився, визнаю... Тільки от на скільки суттєво оновимо мінімум? Як на довго?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.