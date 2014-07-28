Додано: Суб 11 тра, 2019 20:55

freeze написав: 10/9/9 написав: freeze написав: Я уже не раз писал, что если безлад на Донбассе будет урегулирован, не знаю как, но допустим Трамп стукнул кулаком по столу, мы увидим курс 20.

Я и сейчас абсолютно уверен в этом. Я уже не раз писал, что если безлад на Донбассе будет урегулирован, не знаю как, но допустим Трамп стукнул кулаком по столу, мы увидим курс 20.Я и сейчас абсолютно уверен в этом.

З вівторка-середи задеруть до 26,55 і буде вам 20тобто26,55. :mrgreenк: З вівторка-середи задеруть до 26,55 і буде вам 20тобто26,55. :mrgreenк:



Горки никак не связаны с моим утверждением.

Я могу даже поспорить, если конфликт на Донбассе будет урегулирован, мы увидим курс 20,

принимаю ставки ))) Горки никак не связаны с моим утверждением.Я могу даже поспорить, если конфликт на Донбассе будет урегулирован, мы увидим курс 20,принимаю ставки )))

И если бы не было ситуации с Крымом и тем более Донбассом с 2014 года, то потолок курса был бы где-то 20 максимум, а не 30+, а сейчас текущий курс был бы на десять гривень меньше это точно. Наверное.Но вопрос сейчас стоит так -а урегулируется ли вопрос на Донбасе (в обозримом будущем),нужно ли это Пуйлу - не даст же покояможно ли безболезненно на текущий момент вернуть Донбасс и людей назад.Не опоздали ли мы.Полное и даже частичное решение этого тяжелого вопроса, к сожалению, сейчас проблематично.По-крайней мере не представляю этого, и не вижу особой полит.воли на это.Поэтому скорее, как намекнул Витл, пока будет решаться этот вопрос (если опять таки он вообще будет решаться), на повестку дня выдвинутся другие проблемы, такие как мировой кризис. И тут уже придется прощаться не только с 20-ью, а и 30-ью (если конечно каким-то образом спешно не проведут реальные реформы и нас не завалят реальными зелеными бумажками; ну это к цифре 30 относится, чтоб не улететь в небеса и увеличить прочность).Т.е. другими словами - просто не успеем 20 увидеть даже при самом оптимистическом сценарии.Ну и еще один момент - это инфляция, которая то ли "догнала" курс, то ли "догоняет" его. Тоже не так все просто.А при курсе 20 придется и цены сильно снижать - дефляцию делать. А это не практикуется, особенно на наших тэрэнах.