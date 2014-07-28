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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 11 тра, 2019 18:14
orest
Я как и многие с удовольствием читаю твои посты.Но как план действия никогда не принимаю и часто с тобой не согласен.
Ты расписывал помесячно своё видение и оно мне запомнилось.Я даже не искал когда написал что у тебя концовка 28.Сейчас нашёл - вот
Квітень 28 - 28,5 на фоні низьких шансів діючого президента перемогти в другому турі чи взагалі непопадання в другий тур.
Травень 27,5 – 27,8 головним плюсом будуть сезонні чинники, падіння попиту на валюту і старт боротьби за парламент. Швидше всього, теперішнім треба буде втриматися там для протидії новому президенту.
Т о я тебя отнёс к тому сообществу,явл большинством, предполагающим в это время девал.Но этож не самое главное в жизни...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 11 тра, 2019 18:22
Vitl написав:orest
Соболезную
Касательно думок, однако, у меня сложилось впечатление ожидания тобой курса повыше, несмотря на его падение.Скажем больше - такого ревала(именно сейчас) вообще никто не ждал и соответственно не может претендовать на правильные думки по поводу курса.
Дякую всім за співчуття.
Так, я чекав значно вищих рівнів у квітні навіть в прогнозі на рік viewtopic.php?p=4543465#p4543465
і потім в березні-квітні прогнозував 28 чи близько цього і як чинник бачив купівлю валюти під виведення. А зробили по іншому - легалізували через купівлю ОВДП на фізиків і "нерезидентів" в основному. Навіть подвійне вкладення в будівництво житла (викуп своїми квартир в новобудовах під перепродаж) стопорнули як менш ефективну легалізацію (по кількох живих містах, включаючи Київ, Львів, Одесу житло добудовують і вводять в експлуатацію а викуп майже на нулі).
Враховуючи, що тепер всі гроші родом з тайожного союзу і України під пильним контролем європейських і штатівських фінконтролюючих органів це логічно, але я цього не передбачив, тому знову серйозно помилився.
Відповідно, коту під хвіст і подальші рівні.
Далі все в тумані. Репатріацію дивідендів збільшили, МВФ послало, тінь росте - це мінуси. Але легалізація продовжується, на фоні стопу в зовнішніх позиках треба викупати для осіннього піку на внутрішніх ринках - це плюси. Хоч, знову ж, зміцнення грн зменшує наповнення бюджету від митниці (в осьанніх дописах розжовував viewtopic.php?p=4644958#p4644958
)...
П.С. Я жодним чином не ображаюся. Помилився, визнаю... Тільки от на скільки суттєво оновимо мінімум? Як на довго?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Суб 11 тра, 2019 19:59
orest
Далі все в тумані
Ты скажи, кто тут не помылявся, таких нету.Спасибо тебе за хорошую аналитику.Но как она отработает, это не от тебя и меня зависит.Каждый сам должен делать выводы и ставки своими деньгами.Если кто то до конца не понимает текущую ситуацию, то я охарактеризую её примерно так - сидя в гривне, сидишь на мине
То, что крутят как хотят это одно.Но нужно понимать, что экономический прорыв не случился, чтобы рассчитывать на реальную(не искусственную)ревальвацию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:07
Также , кто далёк от понимания мирового кризиса, дополню картину несколькими факторами.Уже года два многие ждут очередной мировой кризис.Одни просто потому что прошло 10 лет.Другие по признакам.Третьи отрицают и признаки и цикличность.Реально имеем следующую ситуацию...Признаки есть и существенные.Это в первую очередь раздутие всяких пузырей.Далее увеличение проблем таких крупных зон как ЕС и Китай.Повышение ставок ФРС.Попытки роста золота и недавний серьёзный провал рынка акций.Но...провал отскочил и наоборот обновил максимум.Повышение ставок притормозили.Золото сходило вверх и отскочило.Как бы получилось ложное движение инструментов, по которым судят о кризисе.Вывод тут напрашивается очень простой - кризису быть.Надутый пузырь надули ещё сильнее, проблемы только накапливаются и не решаются.Очевидно, что время отодвинулось и считать по 10 лет не корректно.Пока что примерно вот так
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:07
Vitl написав:orest
Далі все в тумані
Ты скажи, кто тут не помылявся, таких нету.Спасибо тебе за хорошую аналитику.Но как она отработает, это не от тебя и меня зависит.Каждый сам должен делать выводы и ставки своими деньгами.Если кто то до конца не понимает текущую ситуацию, то я охарактеризую её примерно так - сидя в гривне, сидишь на мине
То, что крутят как хотят это одно.Но нужно понимать, что экономический прорыв не случился, чтобы рассчитывать на реальную(не искусственную)ревальвацию.
Я уже не раз писал, что если безлад на Донбассе будет урегулирован, не знаю как, но допустим Трамп стукнул кулаком по столу, мы увидим курс 20.
Я и сейчас абсолютно уверен в этом.
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freeze
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:22
freeze написав:
Я уже не раз писал, что если безлад на Донбассе будет урегулирован, не знаю как, но допустим Трамп стукнул кулаком по столу, мы увидим курс 20.
Я и сейчас абсолютно уверен в этом.
З вівторка-середи задеруть до 26,55 і буде вам 20тобто26,55.
Василь-Рівне, stas_rst - в ігнор forever!
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:25
10/9/9 написав: freeze написав:
Я уже не раз писал, что если безлад на Донбассе будет урегулирован, не знаю как, но допустим Трамп стукнул кулаком по столу, мы увидим курс 20.
Я и сейчас абсолютно уверен в этом.
З вівторка-середи задеруть до 26,55 і буде вам 20тобто26,55. :mrgreenк:
Горки никак не связаны с моим утверждением.
Я могу даже поспорить, если конфликт на Донбассе будет урегулирован, мы увидим курс 20,
принимаю ставки )))
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freeze
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:41
freeze
Я могу даже поспорить, если конфликт на Донбассе будет урегулирован, мы увидим курс 20,
принимаю ставки )))
Ты делаешь распространённую ошибку.Считаешь лишь один фактор решающим.Если уж так то, он это сотрудничество с мвф.Но твой фактор в принципе сродни с основным.Т к при завершении конфликта увеличатся инвестиции в страну, т е это то же самое.Но тут спорно как это будет растянуто во времени, какие суммы будут заходить.И не споткнётся ли всё это о тот самый пресловутый мировой кризис.Поэтому спорить нет смысла, нужно подождать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:55
freeze написав: 10/9/9 написав: freeze написав:
Я уже не раз писал, что если безлад на Донбассе будет урегулирован, не знаю как, но допустим Трамп стукнул кулаком по столу, мы увидим курс 20.
Я и сейчас абсолютно уверен в этом.
З вівторка-середи задеруть до 26,55 і буде вам 20тобто26,55. :mrgreenк:
Горки никак не связаны с моим утверждением.
Я могу даже поспорить, если конфликт на Донбассе будет урегулирован, мы увидим курс 20,
принимаю ставки )))
И если бы не было ситуации с Крымом и тем более Донбассом с 2014 года, то потолок курса был бы где-то 20 максимум, а не 30+, а сейчас текущий курс был бы на десять гривень меньше это точно. Наверное.
Но вопрос сейчас стоит так -
а урегулируется ли вопрос на Донбасе (в обозримом будущем),
нужно ли это Пуйлу - не даст же покоя
,
можно ли безболезненно на текущий момент вернуть Донбасс и людей назад.
Не опоздали ли мы.
Полное и даже частичное решение этого тяжелого вопроса, к сожалению, сейчас проблематично.
По-крайней мере не представляю этого, и не вижу особой полит.воли на это.
Поэтому скорее, как намекнул Витл, пока будет решаться этот вопрос (если опять таки он вообще будет решаться), на повестку дня выдвинутся другие проблемы, такие как мировой кризис. И тут уже придется прощаться не только с 20-ью, а и 30-ью (если конечно каким-то образом спешно не проведут реальные реформы и нас не завалят реальными зелеными бумажками; ну это к цифре 30 относится, чтоб не улететь в небеса и увеличить прочность).
Т.е. другими словами - просто не успеем 20 увидеть даже при самом оптимистическом сценарии.
Ну и еще один момент - это инфляция, которая то ли "догнала" курс, то ли "догоняет" его. Тоже не так все просто.
А при курсе 20 придется и цены сильно снижать - дефляцию делать. А это не практикуется, особенно на наших тэрэнах.
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Alex2007
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:05
freeze написав:
Я могу даже поспорить, если конфликт на Донбассе будет урегулирован, мы увидим курс 20, принимаю ставки )))
Можливо, Ви не врахували один суттєвий момент: саме припинення конфлікту - це політична складова + реальний здобуток в плані соціального запиту для діючої на момент влади .
Інша складова - суто економічна:
- в питаннях з одного боку інвестицій з-за кордону - це ПЛЮС (гарячу фазу конфлікту вичерпано, кошти почали заходити в економіку під великі проекти, міжнародні кредитори теж активніше почнуть пропонувати себе для відновлення інфраструктури і т.п.);
- більш важлива і небезпечна складова - чорна діра "звільненого"\повернутого Донбасу, де потонуть будь-які інвестиційні транші і благі наміри. Навіть при "дуже чесній" владі у Києві і регіональному Цареві - ставленику Києва в "звільненому регіоні" красти на такій інвестиційній Ельдорадо буде переважна більшість дотичних до відновлювальних проектів. Тут у мирному Києві на сходах і лавочках елементарних 100-150% заробляють, що говорити про розбитий і замінований Донбас, де тисячею мін більше-тисячею менше - усе спишуть на бюджет ...
Саме тому, ІМХО, передача Донбасу на повний баланс України, попри гіпотетичне оновлення інвестиційного клімату, потягне за собою як соціальні перед місцевим населенням, так і прямі матеріальні зобов'язання по відновленню.
Сам Донбас Кремлю не потрібен, потрібна гиря на шиї українського бюджету + блокуючий фактор для вступу в ЄС і НАТО.
Розумію, що прогнозів ніхто не любить і справа ця невдячна, але на 10-15 років Донбас, незалежно від підпорядкованості центру, буде саме тягарем для бюджету:
- у випадку повернення - масові вливання і масові зловживання на місцях (економіка знищена, шахти дотаційні з кінця 80-х - початку 90-х).
- у випадку тліючого конфлікту - постійні витрати для бюджету по "непрофільних" воєнних статтях і фактичне замороження прямих довготривалих інвестицій
Про силу контрибуцій і репарацій ми знаємо, але, погодьтесь, реально не очікуємо.
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stas_rst
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