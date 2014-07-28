Такая операция не может поддаваться какому либо расчёту.Делается на свой страх и риск.Можно бесконечно перечислять разные если - если. но какие из них сработают никто не знает.Я знаком с людьми тупо верящими в гривню и готовыми вкладываться хоть и на 5 лет.Это их личное дело.Причём на прошлых девалах они прогорали, но готовы наступать на швабру ещё и ещё.Повторю - расчётам сейчас временной интервал в 6 и более месяцев не подлежит.Да, некий АС могут расписать график курса помесячно и до конца года, но цена этой росписи невелика, т к учесть всё невозможно, особенно то, чего ещё не случилось.