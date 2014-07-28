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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1531153215331534
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  proftpd66 написав:если ОВГЗ положить на 2 года под 19


Такая операция не может поддаваться какому либо расчёту.Делается на свой страх и риск.Можно бесконечно перечислять разные если - если. но какие из них сработают никто не знает.Я знаком с людьми тупо верящими в гривню и готовыми вкладываться хоть и на 5 лет.Это их личное дело.Причём на прошлых девалах они прогорали, но готовы наступать на швабру ещё и ещё.Повторю - расчётам сейчас временной интервал в 6 и более месяцев не подлежит.Да, некий АС могут расписать график курса помесячно и до конца года, но цена этой росписи невелика, т к учесть всё невозможно, особенно то, чего ещё не случилось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 23:45

  Vitl написав:
  proftpd66 написав:если ОВГЗ положить на 2 года под 19


Такая операция не может поддаваться какому либо расчёту.Делается на свой страх и риск.Можно бесконечно перечислять разные если - если. но какие из них сработают никто не знает.Я знаком с людьми тупо верящими в гривню и готовыми вкладываться хоть и на 5 лет.Это их личное дело.Причём на прошлых девалах они прогорали, но готовы наступать на швабру ещё и ещё.Повторю - расчётам сейчас временной интервал в 6 и более месяцев не подлежит.Да, некий АС могут расписать график курса помесячно и до конца года, но цена этой росписи невелика, т к учесть всё невозможно, особенно то, чего ещё не случилось.


Согласен!

подождите...

1) ОВГЗ можно продать в любой момент. Вы не путаете с депозитами и срочными?
2) Сейчас нет майдана и политической нестабильности. ж*** не может быть вечная. А если и есть, то иностранцы захотят приехать чтобы посмотреть на нее за деньги. :lol:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 02:33

  proftpd66 написав:
  orest написав:Смайлик тому, що може статися все що завгодно до того часу. Через два місяці може бути і 25 і 29 з однаковою імовірністю.
От сьогодні на ПОНЕДІЛКОВОМУ міжбанку НБУ викупив значно більше ніж за весь минулий тиждень.


Зимой когда военное положение, то было 28.4
А сейчас есть сомнения что будет 29.

UPD:
если ОВГЗ положить на 2 года под 19. Но за 2 года 38% прибыли.
если в 2020-2021 году, будет 30-32, то от этого надо радоваться. А если гастеры и девушки легкого поведения, с турками, арабы может привезут 25-30лярдов$ в год (50 за 2 года). И олигархи не будут вывозить деньги, то 24-26грн курс хороший на 2020-2021год


Решение принимать исключительно Вам. Готовы рисковать - покупайте ОВГЗ. Вероятность быть как минимум в безубытке и даже в плюсе конечно есть, особенно если на один год. Но мое стойкое убеждение (после 5 лет после прошлого девала) что чем дальше по оси времени - тем меньше дел нужно иметь с гривной, лучше пусть лежит под 4,5% в долларах в банке. Ну или в валютных ОВГЗ, сколько там ставка под 7% вроде.
Ставки 19% - это ставка больной системы.
Говорите продать ОВГЗ потом? - думаете вы один такой захотите продать?. Не ну с вкусным дисконтом у вас конечно выкупят ваши бумажки. :lol:

И я вообще удивляюсь нынешнему укреплению гривни в нынешних условиях.
Только не надо опять рассказывать про сезонность: сезонщики-продавцы валюты, если конечно нормальные люди, уже давным-давно продались и свели валютную продажу к минимуму без лишней надобности. Почти 9 месяцев укрепления на межбанке (да и на нале во общем-то тоже, если не считать тот ноябрьский выброс на 29, который даже на "крупном" графике не виден) - такого по-моему не было, по крайней мере если было, то очень давно.
Все держится только на ненормальных нерезидентах, присутствие которых, а точнее последующий уход в узкую дверь, могут вынести эту дверь вместе со стеной нахрен. :mrgreen:

Не забываем про нафтогаз, который будет скоро скупаться пока валюта и газ дешевый для формирования резервов.

Итого июнь - начнется, наверное. Но мне в принципе все-равно - я кардинально пересмотрел свои валютные стратегии и напрягаться не собираюсь, поднадоело.

Вообще парадокс - чем больше долгов страна выплачивает, тем сильнее укрепляется гривна - чудеса какие-то :lol:

И еще нынешняя размашистая амплитуда тоже не просто так повысилась с прошлого года. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Согласен с Alex2007! И придерживаюсь схожей стратегии сейчас в отношении своих сбережений!
Но не исключаю и другого варианта развития событий: с эйфорией от смены рулящих лиц, притока валюты под различными соусами (приватизации предприятий, продажи земли и пр) и продления этого праздника жизни под названием ревальвация)))))
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:54

  Vitl написав:Ну, что...Скоро курсу удивляться будет не только ЛАД, но и все мы :D

меня не удивит курс от 20 до 125 )))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  proftpd66 написав:подождите...1) ОВГЗ можно продать в любой момент. Вы не путаете с депозитами и срочными? 2) Сейчас нет майдана и политической нестабильности. ж*** не может быть вечная. А если и есть, то иностранцы захотят приехать чтобы посмотреть на нее за деньги.


1 - они имеют срок размещения, и если продать раньше есть же условия какие то.И продать раньше, сообразив что Ж вряд ли кто сможет
2 - майдана нет, политнестабильность есть, иносранцы скорее будут выводить деньги если увидят Ж
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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