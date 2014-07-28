Додано: Вів 21 тра, 2019 02:33

proftpd66 написав: orest написав: Смайлик тому, що може статися все що завгодно до того часу. Через два місяці може бути і 25 і 29 з однаковою імовірністю.

От сьогодні на ПОНЕДІЛКОВОМУ міжбанку НБУ викупив значно більше ніж за весь минулий тиждень. Смайлик тому, що може статися все що завгодно до того часу. Через два місяці може бути і 25 і 29 з однаковою імовірністю.От сьогодні на ПОНЕДІЛКОВОМУ міжбанку НБУ викупив значно більше ніж за весь минулий тиждень.



Зимой когда военное положение, то было 28.4

А сейчас есть сомнения что будет 29.



UPD:

если ОВГЗ положить на 2 года под 19. Но за 2 года 38% прибыли.

если в 2020-2021 году, будет 30-32, то от этого надо радоваться. А если гастеры и девушки легкого поведения, с турками, арабы может привезут 25-30лярдов$ в год (50 за 2 года). И олигархи не будут вывозить деньги, то 24-26грн курс хороший на 2020-2021год Зимой когда военное положение, то было 28.4А сейчас есть сомнения что будет 29.если ОВГЗ положить на 2 года под 19. Но за 2 годаприбыли.если в 2020-2021 году,. А если гастеры и девушки легкого поведения, с турками, арабы может привезут 25-30лярдов$ в год (50 за 2 года). И олигархи не будут вывозить деньги, то 24-26грн курс хороший на 2020-2021год

Решение принимать исключительно Вам. Готовы рисковать - покупайте ОВГЗ. Вероятность быть как минимум в безубытке и даже в плюсе конечно есть, особенно если на один год. Но мое стойкое убеждение (после 5 лет после прошлого девала) что чем дальше по оси времени - тем меньше дел нужно иметь с гривной, лучше пусть лежит под 4,5% в долларах в банке. Ну или в валютных ОВГЗ, сколько там ставка под 7% вроде.Ставки 19% - это ставка больной системы.Говорите продать ОВГЗ потом? - думаете вы один такой захотите продать?. Не ну с вкусным дисконтом у вас конечно выкупят ваши бумажки.И я вообще удивляюсь нынешнему укреплению гривни в нынешних условиях.Только не надо опять рассказывать про сезонность: сезонщики-продавцы валюты, если конечно нормальные люди, уже давным-давно продались и свели валютную продажу к минимуму без лишней надобности. Почти 9 месяцев укрепления на межбанке (да и на нале во общем-то тоже, если не считать тот ноябрьский выброс на 29, который даже на "крупном" графике не виден) - такого по-моему не было, по крайней мере если было, то очень давно.Все держится только на ненормальных нерезидентах, присутствие которых, а точнее последующий уход в узкую дверь, могут вынести эту дверь вместе со стеной нахрен.Не забываем про нафтогаз, который будет скоро скупаться пока валюта и газ дешевый для формирования резервов.Итого июнь - начнется, наверное. Но мне в принципе все-равно - я кардинально пересмотрел свои валютные стратегии и напрягаться не собираюсь, поднадоело.Вообще парадокс - чем больше долгов страна выплачивает, тем сильнее укрепляется гривна - чудеса какие-тоИ еще нынешняя размашистая амплитуда тоже не просто так повысилась с прошлого года.