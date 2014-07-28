proftpd66 написав: orest написав:
Смайлик тому, що може статися все що завгодно до того часу. Через два місяці може бути і 25 і 29 з однаковою імовірністю.
От сьогодні на ПОНЕДІЛКОВОМУ міжбанку НБУ викупив значно більше ніж за весь минулий тиждень.
Зимой когда военное положение, то было 28.4
А сейчас есть сомнения что будет 29.UPD:
если ОВГЗ положить на 2 года под 19. Но за 2 года 38%
прибыли.
если в 2020-2021 году, будет 30-32, то от этого надо радоваться
. А если гастеры и девушки легкого поведения, с турками, арабы может привезут 25-30лярдов$ в год (50 за 2 года). И олигархи не будут вывозить деньги, то 24-26грн курс хороший на 2020-2021год
Решение принимать исключительно Вам. Готовы рисковать - покупайте ОВГЗ. Вероятность быть как минимум в безубытке и даже в плюсе конечно есть, особенно если на один год. Но мое стойкое убеждение (после 5 лет после прошлого девала) что чем дальше по оси времени - тем меньше дел нужно иметь с гривной, лучше пусть лежит под 4,5% в долларах в банке. Ну или в валютных ОВГЗ, сколько там ставка под 7% вроде.
Ставки 19% - это ставка больной системы.
Говорите продать ОВГЗ потом? - думаете вы один такой захотите продать?. Не ну с вкусным дисконтом у вас конечно выкупят ваши бумажки.
И я вообще удивляюсь нынешнему укреплению гривни в нынешних условиях.
Только не надо опять рассказывать про сезонность: сезонщики-продавцы валюты, если конечно нормальные люди, уже давным-давно продались и свели валютную продажу к минимуму без лишней надобности. Почти 9 месяцев укрепления на межбанке (да и на нале во общем-то тоже, если не считать тот ноябрьский выброс на 29, который даже на "крупном" графике не виден) - такого по-моему не было, по крайней мере если было, то очень давно.
Все держится только на ненормальных нерезидентах, присутствие которых, а точнее последующий уход в узкую дверь, могут вынести эту дверь вместе со стеной нахрен.
Не забываем про нафтогаз, который будет скоро скупаться пока валюта и газ дешевый для формирования резервов.
Итого июнь - начнется, наверное. Но мне в принципе все-равно - я кардинально пересмотрел свои валютные стратегии и напрягаться не собираюсь, поднадоело.
Вообще парадокс - чем больше долгов страна выплачивает, тем сильнее укрепляется гривна - чудеса какие-то
И еще нынешняя размашистая амплитуда тоже не просто так повысилась с прошлого года.