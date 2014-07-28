RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1533153415351536
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:23

  Faceless написав:
Vitl написав:Хотел написать, что курс в гору пошёл.Но как то это и не назовёшь таким походом.Продажи по 26,35 это меньше прошлого железобетонного дна(по версии нек форумчан) :D
Я все ещё при мнении, что это локальный "бугорок" и мы ещё немного сползем


Это понятно по прогнозу.А я как всегда поддался :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16007
З нами з: 04.05.10
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:42

  Vitl написав:
  Faceless написав:
Vitl написав:Хотел написать, что курс в гору пошёл.Но как то это и не назовёшь таким походом.Продажи по 26,35 это меньше прошлого железобетонного дна(по версии нек форумчан) :D
Я все ещё при мнении, что это локальный "бугорок" и мы ещё немного сползем
:idea:
Это понятно по прогнозу.А я как всегда поддался :)

А я всё ещё считаю, что мы скребем дно. :)
Хотя настораживает, что наличка вверх не рвётся. Курсы практически совпадают с МБ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13157
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3855 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20

  Vitl написав:Хотел написать, что курс в гору пошёл.Но как то это и не назовёшь таким походом.Продажи по 26,35 это меньше прошлого железобетонного дна(по версии нек форумчан) :D


при ставке 19% - это смiх курям
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 624
З нами з: 22.12.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1533153415351536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7061
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.