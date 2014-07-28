Это понятно по прогнозу.А я как всегда поддался
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:23
Это понятно по прогнозу.А я как всегда поддался
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:42
А я всё ещё считаю, что мы скребем дно.
Хотя настораживает, что наличка вверх не рвётся. Курсы практически совпадают с МБ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20
при ставке 19% - это смiх курям
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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