Это понятно по прогнозу.А я как всегда поддался
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:23
Это понятно по прогнозу.А я как всегда поддался
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:42
А я всё ещё считаю, что мы скребем дно.
Хотя настораживает, что наличка вверх не рвётся. Курсы практически совпадают с МБ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20
при ставке 19% - это смiх курям
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:20
Ну що, Панове валютні спекулянти, прийшов час для відкупу чи ще трохи почекати? У кого які думки?
Мене особисто починає насторожувати невизначеність з цими всіма виборами, розпусками і т. д. Щось забагато невизначеності у майбутньому.
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
Я всё сделал по завершенным депозитам в Алле он-лайн на этой неделе 26,22-26,30!
Теперь интересует лишь доходность (в валюте) полугодовых (июнь-июль) гривневых депо!
Неопределённость напрягает, не хочу получать негативные эмоции от игры с гривной))))
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