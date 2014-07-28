Ну що, Панове валютні спекулянти, прийшов час для відкупу чи ще трохи почекати? У кого які думки? Мене особисто починає насторожувати невизначеність з цими всіма виборами, розпусками і т. д. Щось забагато невизначеності у майбутньому.
Приветствую! Я всё сделал по завершенным депозитам в Алле он-лайн на этой неделе 26,22-26,30! Теперь интересует лишь доходность (в валюте) полугодовых (июнь-июль) гривневых депо! Неопределённость напрягает, не хочу получать негативные эмоции от игры с гривной))))
SAndriy1 написав:Приветствую! Я всё сделал по завершенным депозитам в Алле он-лайн на этой неделе 26,22-26,30! Теперь интересует лишь доходность (в валюте) полугодовых (июнь-июль) гривневых депо! Неопределённость напрягает, не хочу получать негативные эмоции от игры с гривной))))
Думаю, всё будет в порядке.
В 2019 году на выплаты по госдолгу нужно направить 8% ВВП
Темпы роста экономики Украины в текущем году составят 2,7%, в то время как в 2018 году этот показатель был 3,3%.
Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает телеканал «112 Украина».
Она пояснила это неуверенностью инвесторов из-за выборов и в продолжении начатых реформ в ключевых сферах, а также ожиданиями сложности в получении внешнего кредитования.
Она также напомнила, что на 2019-2021 гг. выпадает пик выплат по внешним заимствованиям. В нынешнем году на это будет потрачено 11 млрд грн (8% ВВП).
По словам Кахконен, показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения, эффективной судебной реформы, успешной борьбы с коррупцией, а также стабильных фискальных поступлений.
SAndriy1 написав:Приветствую! Я всё сделал по завершенным депозитам в Алле он-лайн на этой неделе 26,22-26,30! Теперь интересует лишь доходность (в валюте) полугодовых (июнь-июль) гривневых депо! Неопределённость напрягает, не хочу получать негативные эмоции от игры с гривной))))
Думаю, всё будет в порядке.
В 2019 году на выплаты по госдолгу нужно направить 8% ВВП
Темпы роста экономики Украины в текущем году составят 2,7%, в то время как в 2018 году этот показатель был 3,3%.
Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает телеканал «112 Украина».
Она пояснила это неуверенностью инвесторов из-за выборов и в продолжении начатых реформ в ключевых сферах, а также ожиданиями сложности в получении внешнего кредитования.
Она также напомнила, что на 2019-2021 гг. выпадает пик выплат по внешним заимствованиям. В нынешнем году на это будет потрачено 11 млрд грн (8% ВВП).
По словам Кахконен, показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения, эффективной судебной реформы, успешной борьбы с коррупцией, а также стабильных фискальных поступлений.
Sirchyk написав:Ну що, Панове валютні спекулянти, прийшов час для відкупу чи ще трохи почекати? У кого які думки? Мене особисто починає насторожувати невизначеність з цими всіма виборами, розпусками і т. д. Щось забагато невизначеності у майбутньому.
Я свободную гривну израсходовал.Всё очень просто.Вниз можем до 25,ХХ и вверх до 30 психологический рубеж.В текучке находимся возле нижнего края.Какие могут быть вопросы.Поймать минимум или не успеть и потерять гораздо больше. Неопределённость просто бешеная.Но и сильно бояться не стоит, время ещё есть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.