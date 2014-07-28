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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1533153415351536
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:23

  Faceless написав:
Vitl написав:Хотел написать, что курс в гору пошёл.Но как то это и не назовёшь таким походом.Продажи по 26,35 это меньше прошлого железобетонного дна(по версии нек форумчан) :D
Я все ещё при мнении, что это локальный "бугорок" и мы ещё немного сползем


Это понятно по прогнозу.А я как всегда поддался :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:42

  Vitl написав:
  Faceless написав:
Vitl написав:Хотел написать, что курс в гору пошёл.Но как то это и не назовёшь таким походом.Продажи по 26,35 это меньше прошлого железобетонного дна(по версии нек форумчан) :D
Я все ещё при мнении, что это локальный "бугорок" и мы ещё немного сползем
:idea:
Это понятно по прогнозу.А я как всегда поддался :)

А я всё ещё считаю, что мы скребем дно. :)
Хотя настораживает, что наличка вверх не рвётся. Курсы практически совпадают с МБ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20

  Vitl написав:Хотел написать, что курс в гору пошёл.Но как то это и не назовёшь таким походом.Продажи по 26,35 это меньше прошлого железобетонного дна(по версии нек форумчан) :D


при ставке 19% - это смiх курям
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:20

Ну що, Панове валютні спекулянти, прийшов час для відкупу чи ще трохи почекати? У кого які думки?
Мене особисто починає насторожувати невизначеність з цими всіма виборами, розпусками і т. д. Щось забагато невизначеності у майбутньому.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Я всё сделал по завершенным депозитам в Алле он-лайн на этой неделе 26,22-26,30!
Теперь интересует лишь доходность (в валюте) полугодовых (июнь-июль) гривневых депо!
Неопределённость напрягает, не хочу получать негативные эмоции от игры с гривной))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:38

  SAndriy1 написав:Приветствую!
Я всё сделал по завершенным депозитам в Алле он-лайн на этой неделе 26,22-26,30!
Теперь интересует лишь доходность (в валюте) полугодовых (июнь-июль) гривневых депо!
Неопределённость напрягает, не хочу получать негативные эмоции от игры с гривной))))

Думаю, всё будет в порядке. :)

В 2019 году на выплаты по госдолгу нужно направить 8% ВВП

Темпы роста экономики Украины в текущем году составят 2,7%, в то время как в 2018 году этот показатель был 3,3%.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает телеканал «112 Украина».

Она пояснила это неуверенностью инвесторов из-за выборов и в продолжении начатых реформ в ключевых сферах, а также ожиданиями сложности в получении внешнего кредитования.

Она также напомнила, что на 2019-2021 гг. выпадает пик выплат по внешним заимствованиям. В нынешнем году на это будет потрачено 11 млрд грн (8% ВВП).

По словам Кахконен, показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения, эффективной судебной реформы, успешной борьбы с коррупцией, а также стабильных фискальных поступлений.

https://comments.ua/money/660457-vsemirniy-bank-obnovil-prognoz-rosta.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:44

  proftpd66 написав:
  Vitl написав:Хотел написать, что курс в гору пошёл.Но как то это и не назовёшь таким походом.Продажи по 26,35 это меньше прошлого железобетонного дна(по версии нек форумчан) :D


при ставке 19% - это смiх курям

любители крипты вообще это не воспринимают как движение :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:44

  ЛАД написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
Я всё сделал по завершенным депозитам в Алле он-лайн на этой неделе 26,22-26,30!
Теперь интересует лишь доходность (в валюте) полугодовых (июнь-июль) гривневых депо!
Неопределённость напрягает, не хочу получать негативные эмоции от игры с гривной))))

Думаю, всё будет в порядке. :)

В 2019 году на выплаты по госдолгу нужно направить 8% ВВП

Темпы роста экономики Украины в текущем году составят 2,7%, в то время как в 2018 году этот показатель был 3,3%.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает телеканал «112 Украина».

Она пояснила это неуверенностью инвесторов из-за выборов и в продолжении начатых реформ в ключевых сферах, а также ожиданиями сложности в получении внешнего кредитования.

Она также напомнила, что на 2019-2021 гг. выпадает пик выплат по внешним заимствованиям. В нынешнем году на это будет потрачено 11 млрд грн (8% ВВП).

По словам Кахконен, показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения, эффективной судебной реформы, успешной борьбы с коррупцией, а также стабильных фискальных поступлений.

https://comments.ua/money/660457-vsemirniy-bank-obnovil-prognoz-rosta.html


туфта от Кахконен :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:47

  Sirchyk написав:Ну що, Панове валютні спекулянти, прийшов час для відкупу чи ще трохи почекати? У кого які думки?
Мене особисто починає насторожувати невизначеність з цими всіма виборами, розпусками і т. д. Щось забагато невизначеності у майбутньому.


Я свободную гривну израсходовал.Всё очень просто.Вниз можем до 25,ХХ и вверх до 30 психологический рубеж.В текучке находимся возле нижнего края.Какие могут быть вопросы.Поймать минимум или не успеть и потерять гораздо больше.
Неопределённость просто бешеная.Но и сильно бояться не стоит, время ещё есть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:51

  prodigy написав:.........
туфта от Кахконен :mrgreen:

Это Вы о чём?
Я привёл цитату в основном ради цифр выплат по долгам и прогноза ВВП.

P.s. Сегодня, наконец, и наличка подросла (без фанатизма) - по Харькову узко 26,34/26,36, гагарин - 26,34/26,45. Паритет с МБ сохраняется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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