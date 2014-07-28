ЛАД
об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:11
ЛАД
об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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