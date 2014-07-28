ЛАД
об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:11
ЛАД
об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:53
Тут Вы, возможно, правы. Не берусь судить.
Торги на МБ сегодня странные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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