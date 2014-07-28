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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1534153515361537
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:11

ЛАД

об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:53

  prodigy написав:ЛАД

об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения

Тут Вы, возможно, правы. Не берусь судить.

Торги на МБ сегодня странные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:05

был приятно удивлён тем, что на выходном курс не поднялся, а даже слегка опустился.Спекули сдают, теряют силы.Объяснение может быть только одно - гривнеголод.Очевидно, что нет спроса.И курс приходится просто держать у той отметки на кот покинул МБ.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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