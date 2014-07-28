ЛАД
об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:11
ЛАД
об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:53
Тут Вы, возможно, правы. Не берусь судить.
Торги на МБ сегодня странные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 25 тра, 2019 15:05
был приятно удивлён тем, что на выходном курс не поднялся, а даже слегка опустился.Спекули сдают, теряют силы.Объяснение может быть только одно - гривнеголод.Очевидно, что нет спроса.И курс приходится просто держать у той отметки на кот покинул МБ.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:03
Мда, на выходных курс падает.Редкое явление.Завтра нбу должен выкупать по завышенному курсу, иначе начнётся очередное экономическое чудо Украины.У кого дно пройдено, думали что не надолго, а оно что то застряло.Но при этом реальных фундаментальных факторов для укрепления нет.Думаю, что всё что ниже первого дна па 26,40 это зона откупа.Просто желательно регулировать её порциями. чтобы часть откупить подешевле.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
Это прям рыночность какая-то)))) Межбанк чуть вверх и нал пытается на пару копеек подпрыгнуть! Межбанк вниз и нал туда же поскакал))))
Боковик и некая стабильность! Новости (перевыборы и пр) уж никак не дают разгона!
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:27
Был неприятно удивлен.
Надо было слить на расходы, надеялся, что подскочит. Видимо, сработало снижение на МБ к концу пятницы.
Сегодняшние-завтрашние торги, к сожалению, не показательны из-за выходного в Штатах. Для дальнейших планов надо ждать результатов в среду-четверг. Пока ожидаю боковик на неделю-две.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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