RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1534153515361537
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:11

ЛАД

об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5494
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2282 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:53

  prodigy написав:ЛАД

об єтом
показатели экономического роста можно улучшить после отмены моратория на продажу земли сельхозназначения

Тут Вы, возможно, правы. Не берусь судить.

Торги на МБ сегодня странные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13210
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3857 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:05

был приятно удивлён тем, что на выходном курс не поднялся, а даже слегка опустился.Спекули сдают, теряют силы.Объяснение может быть только одно - гривнеголод.Очевидно, что нет спроса.И курс приходится просто держать у той отметки на кот покинул МБ.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16012
З нами з: 04.05.10
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:03

Мда, на выходных курс падает.Редкое явление.Завтра нбу должен выкупать по завышенному курсу, иначе начнётся очередное экономическое чудо Украины.У кого дно пройдено, думали что не надолго, а оно что то застряло.Но при этом реальных фундаментальных факторов для укрепления нет.Думаю, что всё что ниже первого дна па 26,40 это зона откупа.Просто желательно регулировать её порциями. чтобы часть откупить подешевле.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16012
З нами з: 04.05.10
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Это прям рыночность какая-то)))) Межбанк чуть вверх и нал пытается на пару копеек подпрыгнуть! Межбанк вниз и нал туда же поскакал))))
Боковик и некая стабильность! Новости (перевыборы и пр) уж никак не дают разгона!
SAndriy1
 
Повідомлень: 251
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:27

  Vitl написав:был приятно удивлён тем, что на выходном курс не поднялся, а даже слегка опустился.Спекули сдают, теряют силы.Объяснение может быть только одно - гривнеголод.Очевидно, что нет спроса.И курс приходится просто держать у той отметки на кот покинул МБ.

Был неприятно удивлен. :)
Надо было слить на расходы, надеялся, что подскочит. Видимо, сработало снижение на МБ к концу пятницы.
Сегодняшние-завтрашние торги, к сожалению, не показательны из-за выходного в Штатах. Для дальнейших планов надо ждать результатов в среду-четверг. Пока ожидаю боковик на неделю-две.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13210
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3857 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1534153515361537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7067
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5374
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.