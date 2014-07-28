Додано: Суб 25 тра, 2019 15:05

был приятно удивлён тем, что на выходном курс не поднялся, а даже слегка опустился.Спекули сдают, теряют силы.Объяснение может быть только одно - гривнеголод.Очевидно, что нет спроса.И курс приходится просто держать у той отметки на кот покинул МБ.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.