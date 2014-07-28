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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1540154115421543
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:49

Faceless
27.00 на середину червня.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Faceless написав:Поздоровляємо переможців IV етапу:І місце - prodigy з похибкою трохи більше 1 коп.ІІ місце - nijizafu з похибкою трохи менше 9 коп.ІІІ місце - поділяють Vitl та Вкладчик1234 з похибкою трохи менше 14 коп.До кінця вихідних приймаємо прогнози на 15.06


Поздравляю победителей...и немножко себя.Продиджи также получает снайпера за точное попадание.Респект также новичку за второе место с первой попытки.Ну и мы не поверили в вечный гривнеукрепляж.
ПС коллеги не забывайте за выходные дать данные на сл этап.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:07

  10/9/9 написав:
  vitaliian написав:Народ кинут но в другом. Газ топливо для богатых, оно удобно, калорийно, нет золы, потребителю не нужно его хранить и транспортировать, доставляется прямо в котёл, не топливо а мечта.
Кто нибудь заставляет нищих использовать товары для богатых? Нужно об этом прямо сказать, никто ведь не плачет что не может себе позволить Бентли или Мальдивы? За газ тогда зачем плакать, что за инфантильность. В современном мире газ - дорогое топливо, потому что оно удобно, поэтому пользуется спросом в богатых странах, отсюда такая цена. Товар стоит столько, сколько приносит пользы. Дорожать газу есть куда не только в Украине...

Це цікаве зауваження, але приблизно те ж саме можна сказати і про електрику.
При всьому тому, що АЕС виробляють 54,5% електроенергії. Але твели російські (або твели вестінхауз з російського збагаченого урану, фактично = російські).
Тобто, відмовитись від газу практично нереально. Так само і від АЕС відмовитись практично нереально, тому що зелена енергетика наразі виробляє лише 2% електроенергії, ГЕС 7,7% електроенергії, ТЕС 29,5%, ТЕЦ 6,4%.
Тобто, можна казати, що то товари для багатих. Але замінити ті товари на дешевші - в масштабах Країни - це нереально!

загуглите как жили наши предки 100 лет назад. С такой экономической политикой останется 3 варианта: батрачить дружно всей семьёй на монополиста, жить своей жизнью где-то в глухом селе или уехать.

История повторяется. Внимательно следим за развитием монополий, там сейчас зарождается ответ есть ли у страны будущее. Особенно интересуют монополии на с/х землю. Не так уж и давно был голодомор, когда сталинская монополия решила что людям жрать необязательно. Думаете наши монополии будут гуманнее?

Знаете что означает "рынок электроэнергии"? то что цену нам будет устанавливать не посредник (нац.комиссия) а сразу энергоатом и дтэк. Зачем монополистам посредники, а также антимонопольное законодательство?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Поздравляю победителей и призёров)))
На 15.06 - 26,70
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:58

vitaliian
Напевно я даремно вклинився в вашу з prodigy розмову.
Вийшов зіпсований телефон.
Просто мав на увазі, що альтернативи для пересічного з багатоповерхівки немає (якщо газ підключений, значить з великою ймовірністю ніхто не обріже газ і не перейде виключно на електрику, якщо лише електрика - тут взагалі без варіантів).
Загалом, я з вами цілковито згоден, що монополісти - зло.
Доречі,
"Зеленський на РНБО підняв проблему монополізації енергоринку: рішення обіцяють в червні"
https://www.unian.ua/economics/energeti ... ervni.html
Василь-Рівне, stas_rst - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:09

  orest написав:
  sinus написав:26,55 на останнє число травня,шлюзи відкриються незабаром після інагураціі, вже десь на початку червня..

Які шлюзи???
З ракетами я б зачекав. Як МБ так і готівка досить спокійно реагує на певне зменшення пропозиції на МБ!!!! Головні сезонні фактори літнього зміцнення грн ще тільки на підході. Навіть певний ріст попиту, швидше всього, має спровокувати боковик на рівнях біля 27. Вже писав, ніхто зараз масово виводити не буде. Там уважно фільтрують всі суми, можна і на додаткові пояснення походження нарватися (як мінімум). Тут також світитися небезпечно, Аваков точно на нового президента працює і в інших структурах ситуація не зрозуміла. Ріст тіні збільшить пропозицію на готівці, яку чудово вміють перенаправити на МБ (поки навіть не пробують цього робити). Та й, підозрюю, середнього розміру тінь зараз більше переймається проблемами збереження позицій і обєктів (мяко кажучи). Чи піде інфекція вище?

НБУ треба багато відкупити, конкурентів і так вистачає, а при різкому чи стабільному рості валюти їх збільшиться в рази.

Якісь вагомі висновки можна буде робити тільки після перших важливих рішень-призначень після інавгурації та після месиджу місії МВФ. А якщо МВФ дасть транш? Адже представникам великих світових банків команда нового президента багато правильного сказала (тільки чи цього разу слова і справи зійдуться?).

П.С. І вибори у ВР будуть гарячі. Вакарчук уже стартанув голоси в "Слуги народу" забирати. Грошей влиють реальних більше ніж на президентські.
П.П.С. Нове дно було не тривале і не суттєво глибше. 27,5 у травні ніяк, але до 27 наблизитися можемо :oops:

:wink: НБУ лив після 26,6 і багато чого іншого я описував в останніх дописах. Тому, на середину червня швидше назад в діапазон 26,1-26,6 (мабуть ближче до 26,4) Все сказано поза конкурсом :!:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Доброго вечора, панове!
- на 15 число 26.50
- на 30 число 26.99
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Просто мав на увазі, що альтернативи для пересічного з багатоповерхівки немає

Не знаю как сейчас, но 10 лет назад на бывшей территории ГДР стояли брошенными панельные 9ти этажки из-за того что ценник на их отопление зашкаливал. Думаете у нас до такого не дойдёт? Если запуск северного потока-2 лишит нас транзита, почём тогда будет газ и тепло. Те кто живут в многоэтажках должны задуматься готовы ли они в будущем платить скажем 5-10тыс в месяц за отопление.
vitaliian
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