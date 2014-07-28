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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1541154215431544
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 08:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

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kolyuchy
 
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  orest написав:
  orest написав:
  sinus написав:26,55 на останнє число травня,шлюзи відкриються незабаром після інагураціі, вже десь на початку червня..

Які шлюзи???
З ракетами я б зачекав. Як МБ так і готівка досить спокійно реагує на певне зменшення пропозиції на МБ!!!! Головні сезонні фактори літнього зміцнення грн ще тільки на підході. Навіть певний ріст попиту, швидше всього, має спровокувати боковик на рівнях біля 27. Вже писав, ніхто зараз масово виводити не буде. Там уважно фільтрують всі суми, можна і на додаткові пояснення походження нарватися (як мінімум). Тут також світитися небезпечно, Аваков точно на нового президента працює і в інших структурах ситуація не зрозуміла. Ріст тіні збільшить пропозицію на готівці, яку чудово вміють перенаправити на МБ (поки навіть не пробують цього робити). Та й, підозрюю, середнього розміру тінь зараз більше переймається проблемами збереження позицій і обєктів (мяко кажучи). Чи піде інфекція вище?

НБУ треба багато відкупити, конкурентів і так вистачає, а при різкому чи стабільному рості валюти їх збільшиться в рази.

Якісь вагомі висновки можна буде робити тільки після перших важливих рішень-призначень після інавгурації та після месиджу місії МВФ. А якщо МВФ дасть транш? Адже представникам великих світових банків команда нового президента багато правильного сказала (тільки чи цього разу слова і справи зійдуться?).

П.С. І вибори у ВР будуть гарячі. Вакарчук уже стартанув голоси в "Слуги народу" забирати. Грошей влиють реальних більше ніж на президентські.
П.П.С. Нове дно було не тривале і не суттєво глибше. 27,5 у травні ніяк, але до 27 наблизитися можемо :oops:

:wink: НБУ лив після 26,6 і багато чого іншого я описував в останніх дописах. Тому, на середину червня швидше назад в діапазон 26,1-26,6 (мабуть ближче до 26,4) Все сказано поза конкурсом :!:

27,2.на 15.06.2019.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:59

26.87 на 15.06
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:03

  10/9/9 написав:vitaliian
Напевно я даремно вклинився в вашу з prodigy розмову.
Вийшов зіпсований телефон.
Просто мав на увазі, що альтернативи для пересічного з багатоповерхівки немає (якщо газ підключений, значить з великою ймовірністю ніхто не обріже газ і не перейде виключно на електрику, якщо лише електрика - тут взагалі без варіантів).
Загалом, я з вами цілковито згоден, що монополісти - зло.
Доречі,
"Зеленський на РНБО підняв проблему монополізації енергоринку: рішення обіцяють в червні"
https://www.unian.ua/economics/energeti ... ervni.html

у меня дом с подключенным газом. осознанно перестал им пользоваться и опломбировал.
юзаю все электрическое. надеюсь со временем технологии шагнуть на столько что можно будет поставить панели на балконе и стенах (два в одном - и утепление и электричество) и забить на поставки электричества от монополий.
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