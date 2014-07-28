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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1542154315441545
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 13:00

  vitaliian написав:я попытался отрезать газ, посетил местный облгаз, мне зарядили круглую сумму за проект и работы по нему. Просто поставить пломбу у них нельзя. Людей держат за рабов.

отрезать газ действительно нельзя так как газоввод общий на стояк.
пломбы у меня поставили без вопросов именно на мое ответвление где краником перекрывается. т.е. закрыли краник и поставили сверху пломбу что бы не открыл.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 14:27

  prodigy написав:vitaliian

с каждым новым правительством уровень компетенции руководства в державе падает и падает...причина-назначают не по компетентности а по партийным квотам и или личной преданности(президенту, премьеру и начальнику СБУ/МВД/ВСУ)

предлагаю всем ознакомиться с мнением редактора ЗН
https://dt.ua/internal/kvartal-chornih-lebediv-313122_.html

исходя из вышеозначенного предполагаю, что спокойного лета не будет...курс будет колбасить вверх/вниз (периоды стабильности длительностью меньше недели не в счет)

Согласен с тем, что компетенция падает.
И как раз пример всяких Мостовых, их карманных Гриценок, и прочих вГолос - и показывают некомпетентность и заскорузлость "Системы", которая пытается давить на "некомпетентность" Зеленского, и некую "игру не по правилам".

Но народ, большинством, дал ему право быть арбитром (инициатором изменений), и устанавливать правила. А всякие Мостовые-Смешки-Медведведчуки-Пинчуки-вГолосы привыкли играть по одним правилам (которые установили наверно ещё их деды-комсомольцы), и по "новым правилам" - они "проигрывают". Но это - их личные проблемы. Могу повторить им известный совет: "хватит скиглиты, берите лопаты, ..."

Народ поменял правила, и "система" проигрывает. Но это проблема "системы", а не народа! Эти вскукареки Мостовых, Ляжко, Геращенок и т.п. - тому подтвержение
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 14:57

  Faceless написав:До кінця вихідних приймаємо прогнози на 15.06


---> 27,91
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 15:19

Вкладчик1234

не путайте полнейшую некомпетентность с внесистемностью...

результат увидим уже к осени (и по курсу гривны в т.ч.)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 15:28

  prodigy написав:Вкладчик1234

не путайте полнейшую некомпетентность с внесистемностью...

результат увидим уже к осени (и по курсу гривны в т.ч.)

Я как раз не путаю.
Если человек "вне системы" - это не значит, что он "некомпетентен".

А вот порохоботы пытаются всё представить таким образом, что если Зе - "вне системы", - то он "некомпетентен"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  vitaliian написав:нация в целом деградирует


Я просто в шоке, когда сталкиваюсь с внешним(вне дома) человеческим фактором.Везде никто не может ничего нормально сделать и выполнить.Просто катастрофически.При этом вместо извинений как правило грубый скандал.Который я как правило сам начинаю первым как потребитель недовольный качеством услуг.Я не пойму, что делают миллионы тупых соотечественников в польшах и дальше.Дерьмо ковшом черпают, наверное, на большее они не годятся.Им ввиду большинство, т к есть конечно и толковые люди, не без этого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:14

  Вкладчик1234 написав:
  prodigy написав:Вкладчик1234

не путайте полнейшую некомпетентность с внесистемностью...

результат увидим уже к осени (и по курсу гривны в т.ч.)

Я как раз не путаю.
Если человек "вне системы" - это не значит, что он "некомпетентен".

А вот порохоботы пытаются всё представить таким образом, что если Зе - "вне системы", - то он "некомпетентен"


Вот правильный ответ по сути.Те самые 25% ещё очень долго не успокоятся.Они вообще не изменятся, будут годами искать грязь и лить её.Я им уже ответил, что лучше не станет и вообще не может стать по причине того, что я написал в предыдущем посте.Страна живёт примерно так, как заслуживает.Кроме агрессии.И с этим человеком спорить нет смысла.Ни он ни ему ничего не докажешь.Смысл пропадает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Да, как то все тут не высказываются о возврате курса ниже 27.Поход в горы натощак (ДС).Курс конечно не снизился до бывших значений, но явно показал, что вверх рано тут многие радовались.ЛЕТО только началось, не Осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:37

Поддамся очередной раз. :D 26,20 прогноз.Обоснование - ЛЕТО только началось, не Осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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