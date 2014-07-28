отрезать газ действительно нельзя так как газоввод общий на стояк.
пломбы у меня поставили без вопросов именно на мое ответвление где краником перекрывается. т.е. закрыли краник и поставили сверху пломбу что бы не открыл.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 01 чер, 2019 13:00
отрезать газ действительно нельзя так как газоввод общий на стояк.
пломбы у меня поставили без вопросов именно на мое ответвление где краником перекрывается. т.е. закрыли краник и поставили сверху пломбу что бы не открыл.
Додано: Суб 01 чер, 2019 14:27
Согласен с тем, что компетенция падает.
И как раз пример всяких Мостовых, их карманных Гриценок, и прочих вГолос - и показывают некомпетентность и заскорузлость "Системы", которая пытается давить на "некомпетентность" Зеленского, и некую "игру не по правилам".
Но народ, большинством, дал ему право быть арбитром (инициатором изменений), и устанавливать правила. А всякие Мостовые-Смешки-Медведведчуки-Пинчуки-вГолосы привыкли играть по одним правилам (которые установили наверно ещё их деды-комсомольцы), и по "новым правилам" - они "проигрывают". Но это - их личные проблемы. Могу повторить им известный совет: "хватит скиглиты, берите лопаты, ..."
Народ поменял правила, и "система" проигрывает. Но это проблема "системы", а не народа! Эти вскукареки Мостовых, Ляжко, Геращенок и т.п. - тому подтвержение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 01 чер, 2019 14:57
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 01 чер, 2019 15:19
Вкладчик1234
не путайте полнейшую некомпетентность с внесистемностью...
результат увидим уже к осени (и по курсу гривны в т.ч.)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 01 чер, 2019 15:28
Я как раз не путаю.
Если человек "вне системы" - это не значит, что он "некомпетентен".
А вот порохоботы пытаются всё представить таким образом, что если Зе - "вне системы", - то он "некомпетентен"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 01 чер, 2019 16:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Я просто в шоке, когда сталкиваюсь с внешним(вне дома) человеческим фактором.Везде никто не может ничего нормально сделать и выполнить.Просто катастрофически.При этом вместо извинений как правило грубый скандал.Который я как правило сам начинаю первым как потребитель недовольный качеством услуг.Я не пойму, что делают миллионы тупых соотечественников в польшах и дальше.Дерьмо ковшом черпают, наверное, на большее они не годятся.Им ввиду большинство, т к есть конечно и толковые люди, не без этого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 01 чер, 2019 16:14
Вот правильный ответ по сути.Те самые 25% ещё очень долго не успокоятся.Они вообще не изменятся, будут годами искать грязь и лить её.Я им уже ответил, что лучше не станет и вообще не может стать по причине того, что я написал в предыдущем посте.Страна живёт примерно так, как заслуживает.Кроме агрессии.И с этим человеком спорить нет смысла.Ни он ни ему ничего не докажешь.Смысл пропадает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 01 чер, 2019 16:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Да, как то все тут не высказываются о возврате курса ниже 27.Поход в горы натощак (ДС).Курс конечно не снизился до бывших значений, но явно показал, что вверх рано тут многие радовались.ЛЕТО только началось, не Осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 01 чер, 2019 16:37
Поддамся очередной раз. 26,20 прогноз.Обоснование - ЛЕТО только началось, не Осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|