Додано: Суб 01 чер, 2019 15:19

Вкладчик1234



не путайте полнейшую некомпетентность с внесистемностью...



результат увидим уже к осени (и по курсу гривны в т.ч.)

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.