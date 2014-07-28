отрезать газ действительно нельзя так как газоввод общий на стояк.
пломбы у меня поставили без вопросов именно на мое ответвление где краником перекрывается. т.е. закрыли краник и поставили сверху пломбу что бы не открыл.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 13:00
отрезать газ действительно нельзя так как газоввод общий на стояк.
пломбы у меня поставили без вопросов именно на мое ответвление где краником перекрывается. т.е. закрыли краник и поставили сверху пломбу что бы не открыл.
Додано: Суб 01 чер, 2019 14:57
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 01 чер, 2019 16:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Я просто в шоке, когда сталкиваюсь с внешним(вне дома) человеческим фактором.Везде никто не может ничего нормально сделать и выполнить.Просто катастрофически.При этом вместо извинений как правило грубый скандал.Который я как правило сам начинаю первым как потребитель недовольный качеством услуг.Я не пойму, что делают миллионы тупых соотечественников в польшах и дальше.Дерьмо ковшом черпают, наверное, на большее они не годятся.Им ввиду большинство, т к есть конечно и толковые люди, не без этого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 01 чер, 2019 16:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Да, как то все тут не высказываются о возврате курса ниже 27.Поход в горы натощак (ДС).Курс конечно не снизился до бывших значений, но явно показал, что вверх рано тут многие радовались.ЛЕТО только началось, не Осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 01 чер, 2019 16:37
Поддамся очередной раз. 26,20 прогноз.Обоснование - ЛЕТО только началось, не Осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:17
на самом деле это только так кажется
просто много где сейчас люди родившиеся примерно 1986 - 1996 (т.е. сейчас им примерно 23 ... 33 года)
они так сказать "трудно управляемы" - так сказать "за спасибо работать не будут", не будут перерабатывать и т.д.
в некоторых организациях это понимают и соответственно их стимулируют.
если же не понимают - то потребителю в основном кажется, что сидят какието "бестолочи".
т.е. вариантов два:
или пользуемся услугами где люди примерно до 23 лет или старше 33
или если если перед Вами специалист возрастом примерно от 23 до 33, а в организации его "не ценят", а Вы хотите всё быстро качественно и толково - то Вам придётся простимулировать такого работника самостоятельно
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Убедительная просьба всем Зефилам и порохоботам идти на...
Додано: Суб 01 чер, 2019 21:07
А смысл бытия то в том, что если б у тебя руки выросли с правильного места, то был бы счастлив .
А так ,живёшь негативом
Додано: Суб 01 чер, 2019 21:12
27.12 на середину июня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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