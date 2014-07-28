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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1543154415451546>
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 13:00

  vitaliian написав:я попытался отрезать газ, посетил местный облгаз, мне зарядили круглую сумму за проект и работы по нему. Просто поставить пломбу у них нельзя. Людей держат за рабов.

отрезать газ действительно нельзя так как газоввод общий на стояк.
пломбы у меня поставили без вопросов именно на мое ответвление где краником перекрывается. т.е. закрыли краник и поставили сверху пломбу что бы не открыл.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 14:57

  Faceless написав:До кінця вихідних приймаємо прогнози на 15.06


---> 27,91
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  vitaliian написав:нация в целом деградирует


Я просто в шоке, когда сталкиваюсь с внешним(вне дома) человеческим фактором.Везде никто не может ничего нормально сделать и выполнить.Просто катастрофически.При этом вместо извинений как правило грубый скандал.Который я как правило сам начинаю первым как потребитель недовольный качеством услуг.Я не пойму, что делают миллионы тупых соотечественников в польшах и дальше.Дерьмо ковшом черпают, наверное, на большее они не годятся.Им ввиду большинство, т к есть конечно и толковые люди, не без этого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Да, как то все тут не высказываются о возврате курса ниже 27.Поход в горы натощак (ДС).Курс конечно не снизился до бывших значений, но явно показал, что вверх рано тут многие радовались.ЛЕТО только началось, не Осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:37

Поддамся очередной раз. :D 26,20 прогноз.Обоснование - ЛЕТО только началось, не Осень.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:17

  Vitl написав:Я просто в шоке, когда сталкиваюсь с внешним(вне дома) человеческим фактором.Везде никто не может ничего нормально сделать и выполнить.Просто катастрофически.При этом вместо извинений как правило грубый скандал.Который я как правило сам начинаю первым как потребитель недовольный качеством услуг.Я не пойму, что делают миллионы тупых соотечественников в польшах и дальше.Дерьмо ковшом черпают, наверное, на большее они не годятся.Им ввиду большинство, т к есть конечно и толковые люди, не без этого.


на самом деле это только так кажется
просто много где сейчас люди родившиеся примерно 1986 - 1996 (т.е. сейчас им примерно 23 ... 33 года)
они так сказать "трудно управляемы" - так сказать "за спасибо работать не будут", не будут перерабатывать и т.д.
в некоторых организациях это понимают и соответственно их стимулируют.
если же не понимают - то потребителю в основном кажется, что сидят какието "бестолочи".
т.е. вариантов два:
или пользуемся услугами где люди примерно до 23 лет или старше 33
или если если перед Вами специалист возрастом примерно от 23 до 33, а в организации его "не ценят", а Вы хотите всё быстро качественно и толково - то Вам придётся простимулировать такого работника самостоятельно ;)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Убедительная просьба всем Зефилам и порохоботам идти на...
Очкарик
 
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26.38 на 15.06.19
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:07

  Vitl написав:
  vitaliian написав:нация в целом деградирует


Я просто в шоке, когда сталкиваюсь с внешним(вне дома) человеческим фактором.Везде никто не может ничего нормально сделать и выполнить.Просто катастрофически.При этом вместо извинений как правило грубый скандал.Который я как правило сам начинаю первым как потребитель недовольный качеством услуг.Я не пойму, что делают миллионы тупых соотечественников в польшах и дальше.Дерьмо ковшом черпают, наверное, на большее они не годятся.Им ввиду большинство, т к есть конечно и толковые люди, не без этого.

А смысл бытия то в том, что если б у тебя руки выросли с правильного места, то был бы счастлив :D.
А так ,живёшь негативом :mrgreen:
сірий
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27.12 на середину июня :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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