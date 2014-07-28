Додано: Суб 01 чер, 2019 16:17

Да, как то все тут не высказываются о возврате курса ниже 27.Поход в горы натощак (ДС).Курс конечно не снизился до бывших значений, но явно показал, что вверх рано тут многие радовались.ЛЕТО только началось, не Осень.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.