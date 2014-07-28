27 на середину месяца - то есть, рост, но без излишнего фанатизма.
почему считаю что рост - писал ранее. возможно ошибаюсь.
П.С. Не знаю, конечно может каким чудом и проболтаемся еще в нарисованном диапазоне 2620 - 2680 еще месяц для вытряхивания тех, кого не вытряхли ранее. Но это уже не поддается никакому анализу и логике.
ЛАД написав:Пока что остаюсь при мнении, что тренд на укрепление гривни закончился, скребем дно и наступил временный стабилизец. Как и ожидал, выборы особого влияния на курс не оказали, тем более не повлияет инаугурация. Возможный роспуск Рады тоже вряд ли заметно скажется на курсе. Какие-то другие действия Зе до 31-го маловероятны. До конца месяца допускаю колебания от 26,35 до 26,95. Угадать цифру сложно, пусть будет 26,55.
В общем, правильно. Правда, на 2 дня сходили немного ниже. Довольно резкий подскок в последние дни, на мой взгляд, вполне объясняется массированным возвратом НДС. Никаких факторов, способных поменять ситуацию на вал. рынке, в ближайшее время не вижу. Возврат к достигнутым недавно минимумам в районе 26,11 не ожидаю. Вероятный диапазон оцениваю 26,40 (возможно, до 26,30) - 27,00. Прогноз оставлю прежний - 26,55. Хотя, вероятно, будет копеек на 10 выше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД считаю стратегической ошибкой решение НБУ понизить обязаловку по продаже валюты до 30%. это решение никак существенно не влияло на МБ пока "нерезиденты" наращивали позицию по ОВГЗ...ну наростили (+чуть больше 1 млрд долл за 5 мес)-так этот "излищек" полностью выкупил НБУ (С начала текущего года Нацбанк пополнил резервы, покупая валюту на межбанке, на 1 миллиард 47 миллионов долларов
прогноз на следующую неделю и даже на месяц: 2 сценария: -позитивный: ОВГЗ продолжает пользоваться спросом и тогда (нерезы, физики, юрики)пополняют МБ валютой, курс будет плавать 26,35-26,85
-негативный: ОВГЗ никто не покупает, тогда НБУ начинает нагибать гос.банки(потому как МИнфину надо выполнять бюджет), включается на полную мощность печатный станок, инфляция двузначная , курс 27,0-28,0 (и 28 может быть уже к 20му июня)