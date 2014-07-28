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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1544154515461547>
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

27 на середину месяца - то есть, рост, но без излишнего фанатизма.

почему считаю что рост - писал ранее.
возможно ошибаюсь.

П.С.
Не знаю, конечно может каким чудом и проболтаемся еще в нарисованном диапазоне 2620 - 2680 еще месяц для вытряхивания тех, кого не вытряхли ранее. Но это уже не поддается никакому анализу и логике. :shock:

П.С.2
А где Tea подевался?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 08:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

нехай буде 26.60
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:21

сірий

ты один из энтих неострых :)
Востаннє редагувалось Vitl в Нед 02 чер, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:23

  Alex2007 написав:А где Tea подевался?


А что тут непонятного.Контракт не продлили.Ты не понимаешь. что половина из завсегдатаев это лица в форуме неспроста...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:25

Коллеги, проголосуйте до конца дня.Ваше мнение очень важно.Т к будем смотреть на мнение большинства и с большой долей вероятности и уверенности считать. что будет наоборот :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:50

17 мая писал:
  ЛАД написав:Пока что остаюсь при мнении, что тренд на укрепление гривни закончился, скребем дно и наступил временный стабилизец.
Как и ожидал, выборы особого влияния на курс не оказали, тем более не повлияет инаугурация. Возможный роспуск Рады тоже вряд ли заметно скажется на курсе. Какие-то другие действия Зе до 31-го маловероятны. До конца месяца допускаю колебания от 26,35 до 26,95.
Угадать цифру сложно, пусть будет 26,55.

В общем, правильно. Правда, на 2 дня сходили немного ниже.
Довольно резкий подскок в последние дни, на мой взгляд, вполне объясняется массированным возвратом НДС.
Никаких факторов, способных поменять ситуацию на вал. рынке, в ближайшее время не вижу. Возврат к достигнутым недавно минимумам в районе 26,11 не ожидаю.
Вероятный диапазон оцениваю 26,40 (возможно, до 26,30) - 27,00.
Прогноз оставлю прежний - 26,55. Хотя, вероятно, будет копеек на 10 выше. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:01

ЛАД
считаю стратегической ошибкой решение НБУ понизить обязаловку по продаже валюты до 30%. это решение никак существенно не влияло на МБ пока "нерезиденты" наращивали позицию по ОВГЗ...ну наростили (+чуть больше 1 млрд долл за 5 мес)-так этот "излищек" полностью выкупил НБУ (С начала текущего года Нацбанк пополнил резервы, покупая валюту на межбанке, на 1 миллиард 47 миллионов долларов

Источник: http://dengi.ua/finance/308802-Skol-ko- ... chala-goda© Dengi.ua

прогноз на следующую неделю и даже на месяц:
2 сценария:
-позитивный: ОВГЗ продолжает пользоваться спросом и тогда (нерезы, физики, юрики)пополняют МБ валютой, курс будет плавать 26,35-26,85

-негативный: ОВГЗ никто не покупает, тогда НБУ начинает нагибать гос.банки(потому как МИнфину надо выполнять бюджет), включается на полную мощность печатный станок, инфляция двузначная , курс 27,0-28,0 (и 28 может быть уже к 20му июня)

кстати -цена на бензин и дизель уже поднялась на 0.5-0.8грн,
причина здесь
https://korrespondent.net/business/econ ... kraynu-smy
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:06

покупка ОВГЗ нерезидентами -рост 6,5р с начала года

prodigy

http://dengi.ua/finance/308950-Nerezide ... ondent.net
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:08

26,25 на 15.06. Пока не верю в рост летом. Чует мое сердце - обломаюсь уже завтра, возможно придется добавлять гривну, чтобы остаться на уровне, после слива в пятницу.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:40

27.05 на 15 число.
Ріст припинився, невеликий відскок, але невідомо наскільки, скоріше всього до кінця наступного тижня, далі поповземо знову вверх.
Факторів багато.
1. 2 останні вівторкові аукціони були не вельми успішні, схоже інвестори взяли паузу або в них закінчилися гроші.
2. Політична нестабільність і як наслідок немає траншу МВФ і т. д.
3. Сезонний фактор за моїми підрахунками змістився десь на 1 місяць відносно попереднього року.
Вже відкупив майже весь запас зеленого на наступний рік. Звернув увагу, ходячи по обмінках, що здавали в більшості випадків заробітчани, в основному по пару соток і то бажаючих здати було відносно небагато в порівнянні з тими, хто хотів купити. Крім того зустрів декілька бажаючих купити пів пачки-пачку з тих, кому долар був явно не для того, щоб розрахуватися за товар, а для відкупу в матрас.
Тому для себе зробив такі висновки.
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