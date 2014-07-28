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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:04
Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара
viewtopic.php?p=4679100#p4679100
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:05
Хороша робота. Будуть критикувати і лупити по дрібницях (особливо - наш друг Долярчик ), але загалом для наглядності - ДУЖЕ навіть !!!
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