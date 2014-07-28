RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1544154515461547
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:02

На 15.06 - 26,78
AlexTk
 
Повідомлень: 385
З нами з: 08.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:04

Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара

viewtopic.php?p=4679100#p4679100
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 674
З нами з: 22.12.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:05

  proftpd66 написав:Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара
viewtopic.php?p=4679100#p4679100

Хороша робота. Будуть критикувати і лупити по дрібницях (особливо - наш друг Долярчик :) ), але загалом для наглядності - ДУЖЕ навіть !!!
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 27.02.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 06:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Завтыкал вчера,забыл прогноз написать. Ну да ладно, мне в этом этапе все равно не везёт :mrgreen:
Хотя вообще склоняюсь, что с одной стороны, сезон укрепляжа ещё не завершён, с другой стороны, "днопройдена". Ожидаю примерно 26.79
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24822
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 5868 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:59

Faceless я за то чтобы засчитать этот прогноз, с учётом того какую работу Вы проделываете, за 7-42 информации по-моему не добавилось.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 23.01.16
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Согласен)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 253
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1544154515461547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7089
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6513)
03.06.2019 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.