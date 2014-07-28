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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1545154615471548>
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:02

На 15.06 - 26,78
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:04

Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара

viewtopic.php?p=4679100#p4679100
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:05

  proftpd66 написав:Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара
viewtopic.php?p=4679100#p4679100

Хороша робота. Будуть критикувати і лупити по дрібницях (особливо - наш друг Долярчик :) ), але загалом для наглядності - ДУЖЕ навіть !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 06:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Завтыкал вчера,забыл прогноз написать. Ну да ладно, мне в этом этапе все равно не везёт :mrgreen:
Хотя вообще склоняюсь, что с одной стороны, сезон укрепляжа ещё не завершён, с другой стороны, "днопройдена". Ожидаю примерно 26.79
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:59

Faceless я за то чтобы засчитать этот прогноз, с учётом того какую работу Вы проделываете, за 7-42 информации по-моему не добавилось.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Согласен)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:01

  Игорь написав:Faceless я за то чтобы засчитать этот прогноз, с учётом того какую работу Вы проделываете, за 7-42 информации по-моему не добавилось.

Согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:39

  ЛАД написав:
  Игорь написав:Faceless я за то чтобы засчитать этот прогноз, с учётом того какую работу Вы проделываете, за 7-42 информации по-моему не добавилось.

Согласен.


согласен
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:06

  Faceless написав:Завтыкал вчера,забыл прогноз написать. Ну да ладно, мне в этом этапе все равно не везёт :mrgreen:
Хотя вообще склоняюсь, что с одной стороны, сезон укрепляжа ещё не завершён, с другой стороны, "днопройдена". Ожидаю примерно 26.79

Оскільки вже були прецеденти, коли прогнози з запізненням від тих, хто не в трійці, приймались. + за заслуги скидка. Тому гадаю, ваш прогноз зарахований.
Чекаємо на табличку.
Василь-Рівне, stas_rst - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:42

МБ рванул +30коп., наличка пока отстает...2-3 дня и все сравняется

в пятницу получил депо (который оформил в день Керченского Кризиса-Новоричный), покупать по 26,85 не было желания...ждал просадки,
в воскресенье 7км опустил цену до 26,58-26,63,
сегодня после 10.30 7км уже рванил догонять МБ и курс 26,65-26,73

пришлось экстренно одевать "роллики"-откупился по 26,60 (через 20 минут курс стал на продажу 26,80), к вечеру 26,90 (при том, что это дешевле, чем у Кит-групп)

но если такими темпами расти, то даже uaprofi не допрыгнул
НБУ уже несколько дней не выходит на МБ

если НБУ сможет курс удержать в пределах 27,00-27,50-до конца лета, то еще не плохо отделались :roll:

п.с. если одесситов интересует где можно откупить дешевле Кит (пишите в личку-дам наколку)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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