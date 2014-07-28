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Додано: Нед 02 чер, 2019 21:04
Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара
viewtopic.php?p=4679100#p4679100
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:05
Хороша робота. Будуть критикувати і лупити по дрібницях (особливо - наш друг Долярчик ), але загалом для наглядності - ДУЖЕ навіть !!!
Додано: Пон 03 чер, 2019 06:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Завтыкал вчера,забыл прогноз написать. Ну да ладно, мне в этом этапе все равно не везёт
Хотя вообще склоняюсь, что с одной стороны, сезон укрепляжа ещё не завершён, с другой стороны, "днопройдена". Ожидаю примерно 26.79
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:59
Faceless я за то чтобы засчитать этот прогноз, с учётом того какую работу Вы проделываете, за 7-42 информации по-моему не добавилось.
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Согласен)))
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:01
Согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:39
согласен
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:06
Оскільки вже були прецеденти, коли прогнози з запізненням від тих, хто не в трійці, приймались. + за заслуги скидка. Тому гадаю, ваш прогноз зарахований.
Чекаємо на табличку.
Василь-Рівне, stas_rst - в ігнор forever!
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:42
МБ рванул +30коп., наличка пока отстает...2-3 дня и все сравняется
в пятницу получил депо (который оформил в день Керченского Кризиса-Новоричный), покупать по 26,85 не было желания...ждал просадки,
в воскресенье 7км опустил цену до 26,58-26,63,
сегодня после 10.30 7км уже рванил догонять МБ и курс 26,65-26,73
пришлось экстренно одевать "роллики"-откупился по 26,60 (через 20 минут курс стал на продажу 26,80), к вечеру 26,90 (при том, что это дешевле, чем у Кит-групп)
но если такими темпами расти, то даже uaprofi не допрыгнул
НБУ уже несколько дней не выходит на МБ
если НБУ сможет курс удержать в пределах 27,00-27,50-до конца лета, то еще не плохо отделались
п.с. если одесситов интересует где можно откупить дешевле Кит (пишите в личку-дам наколку)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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